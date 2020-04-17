Coronavírus: número de casos em São Mateus sobe para 10, diz prefeitura

Prefeitura Municipal de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, confirmou quatro novos casos de contaminação pelo novo coronavírus na tarde sexta-feira (17). Com esses, a cidade totaliza dez casos de paciente infectados pela Covid-19. Os casos já aparecem no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, desses quatro novos casos, três foram confirmados pelo critério clínico epidemiológico e possuem vínculo domiciliar com caso já confirmado em São Mateus. Dois são do sexo feminino, de 18 anos, e um do sexo masculino, de 57 anos.

"O critério clínico epidemiológico é usado quando o paciente com sintomas da Covid-19 não pode mais fazer o exame porque passou o período de incubação da doença (que é de oito dias após manifestação dos sintomas), mas ainda está com sintomas e teve contato com outra pessoa infectada. Nesses casos, é definido a doença por esse critério, explicou o secretário municipal de saúde, Henrique Luiz Follador.

O outro caso foi confirmado laboratorialmente, paciente do sexo masculino, de 38 anos. Este último foi atendido e notificado na Região Metropolitana do Espírito Santo, onde trabalha. De acordo com o secretário, todos os casos estão em isolamento domiciliar.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS