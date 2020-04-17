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Pandemia no ES

Coronavírus: número de casos em São Mateus sobe para 10, diz prefeitura

De acordo com a prefeitura,  os quatro novos pacientes confirmados estão em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 20:01

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 20:01

Prefeitura Municipal de São Mateus
Prefeitura Municipal de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, confirmou quatro novos casos de contaminação pelo novo coronavírus na tarde sexta-feira (17). Com esses, a cidade totaliza dez casos de paciente infectados pela Covid-19. Os casos já aparecem no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, desses quatro novos casos, três foram confirmados pelo critério clínico epidemiológico e possuem vínculo domiciliar com caso já confirmado em São Mateus. Dois são do sexo feminino, de 18 anos, e um do sexo masculino, de 57 anos.
"O critério clínico epidemiológico é usado quando o paciente com sintomas da Covid-19 não pode mais fazer o exame porque passou o período de incubação da doença (que é de oito dias após manifestação dos sintomas), mas ainda está com sintomas e teve contato com outra pessoa infectada. Nesses casos, é definido a doença por esse critério, explicou o secretário municipal de saúde, Henrique Luiz Follador.

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O outro caso foi confirmado laboratorialmente, paciente do sexo masculino, de 38 anos. Este último foi atendido e notificado na Região Metropolitana do Espírito Santo, onde trabalha. De acordo com o secretário, todos os casos estão em isolamento domiciliar.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS

De acordo com dados da Prefeitura de São Mateus, dos dez pacientes infectados, quatro são considerados curados clinicamente, um óbito foi confirmado, e cinco pessoas estão em isolamento domiciliar.

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