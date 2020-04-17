'Não há perspectiva para retorno das aulas no ES', afirma Casagrande

Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução

Casagrande afirma que a suspensão das aulas presenciais já é válida até o dia 30 de abril, mas que, certamente, esse período será estendido. "O secretário Nésio colocou uma hipótese que é verdade . Estamos fazendo avaliação de semana em semana", detalhou.

O governador destaca que a decisão de suspensão das aulas se deu por conta da grande interatividade que uma escola tem.

"Com as aulas, tem interação muito forte. Família, criança, escola, contato com diversas outras famílias, professores, funcionários, vizinhos, bairros... Tem muita interação na escola. De fato não tem, ainda, perspectiva de retorno às aulas", finalizou.

"POSSÍVEL", DISSE SECRETÁRIO SOBRE FECHAR ESCOLAS ATÉ JULHO

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que as escolas devem ficar fechadas por mais tempo por conta da pandemia do novo coronavírus.

Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na Rádio CBN Vitória, Nésio Fernandes disse ser possível que a suspensão das aulas no Espírito Santo se estenda até as férias do meio do ano.

Apesar de não cravar um período, o secretário afirmou que as aulas devem continuar suspensas por mais tempo. As escolas possivelmente devem se manter fechadas por mais tempo, reforçou.

AULAS PELA TV E POR APP

EscoLar", os estudantes terão aulas através de canais de TV aberta, com conteúdos para todas as séries e níveis, e acompanhamento dos professores através de um aplicativo. O governo do Espírito Santo lançou na última terça-feira (14) um programa para realização de atividades pedagógicas não presenciais para os 240 mil alunos da rede estadual de ensino . Através do "", os estudantes terão aulas através de canais de TV aberta, com conteúdos para todas as séries e níveis, e acompanhamento dos professores através de um aplicativo.

Aplicativo aparece para download em loja do Android após busca por "EscoLAR Prodest" Crédito: Reprodução

Casagrande e o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, explicaram que as aulas não seguirão o currículo normal do ano, tendo foco na realização de atividades para os alunos não ficarem totalmente afastados dos conteúdos de aprendizagem durante o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus.