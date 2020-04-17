'Não há perspectiva para retorno das aulas no ES', afirma Casagrande

"Não tem perspectiva das aulas voltarem". Essa foi a reposta que Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, deu em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (17) quando questionado sobre a possível volta às aulas em todo o Estado.
Casagrande afirma que a suspensão das aulas presenciais já é válida até o dia 30 de abril, mas que, certamente, esse período será estendido. "O secretário Nésio colocou uma hipótese que é verdade. Estamos fazendo avaliação de semana em semana", detalhou.
O governador destaca que a decisão de suspensão das aulas se deu por conta da grande interatividade que uma escola tem.
"Com as aulas, tem interação muito forte. Família, criança, escola, contato com diversas outras famílias, professores, funcionários, vizinhos, bairros... Tem muita interação na escola. De fato não tem, ainda, perspectiva de retorno às aulas", finalizou.
"POSSÍVEL", DISSE SECRETÁRIO SOBRE FECHAR ESCOLAS ATÉ JULHO
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que as escolas devem ficar fechadas por mais tempo por conta da pandemia do novo coronavírus.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na Rádio CBN Vitória, Nésio Fernandes disse ser possível que a suspensão das aulas no Espírito Santo se estenda até as férias do meio do ano.
Apesar de não cravar um período, o secretário afirmou que as aulas devem continuar suspensas por mais tempo. As escolas possivelmente devem se manter fechadas por mais tempo, reforçou.
AULAS PELA TV E POR APP
O governo do Espírito Santo lançou na última terça-feira (14) um programa para realização de atividades pedagógicas não presenciais para os 240 mil alunos da rede estadual de ensino. Através do "EscoLar", os estudantes terão aulas através de canais de TV aberta, com conteúdos para todas as séries e níveis, e acompanhamento dos professores através de um aplicativo.
Casagrande e o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, explicaram que as aulas não seguirão o currículo normal do ano, tendo foco na realização de atividades para os alunos não ficarem totalmente afastados dos conteúdos de aprendizagem durante o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus.
As videoaulas foram disponibilizadas gratuitamente pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, onde já é realizada a transmissão por TV aberta desses conteúdos em função da distância entre cidades. A transmissão acontece pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta.