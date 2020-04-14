Alunos da rede pública do ES terão aulas pela TV e por aplicativo

Alunos da rede estadual em sala de aula: videoaulas durarão enquanto escolar estiverem fechadas Crédito: Sedu | Divulgação

"EscoLar", os estudantes terão aulas através de canais de TV aberta, com conteúdos para todas as séries e níveis, e acompanhamento dos professores através de um aplicativo. governo do Espírito Santo lançou nesta terça-feira (14) um programa para realização de atividades pedagógicas não presenciais para os 240 mil alunos da rede estadual de ensino. Através do, os estudantes terão aulas

Estado de Educação, Vitor de Angelo, explicaram que as aulas televisionadas começarão nesta quarta-feira (15) e não seguirão o currículo normal do ano, tendo foco na realização de atividades para os alunos não ficarem totalmente afastados dos conteúdos de aprendizagem durante o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus. As aulas estão suspensas pelo menos até o dia 30 de abril. Em coletiva de imprensa, o governador do Estado, Renato Casagrande e o secretário deexplicaram que as aulas televisionadas começarão nesta quarta-feira (15) e não seguirão o currículo normal do ano, tendo foco na realização de atividades para os alunos não ficarem totalmente afastados dos conteúdos de aprendizagem durante o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus. As aulas estão suspensas pelo menos até o dia 30 de abril.

As videoaulas foram disponibilizadas gratuitamente pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, onde já é realizada a transmissão por TV aberta desses conteúdos em função da distância entre cidades. A transmissão será pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta, a partir das 8h desta quarta.

APLICATIVO

Já o aplicativo "EscoLar", foi desenvolvido pela Prodest (instituto de tecnologia do Estado) e contará com o serviço do "Google Sala de Aula", permitindo a orientação e acompanhamento de professores, que poderão passar atividades relacionadas ao conteúdo ministrado nas videoaulas e tirar dúvidas.

"É para que os alunos não percam o contato com a educação. Estudante vai ter acesso ao conteúdo do currículo que o professor orientar, de atividades não presenciais. São atividades para envolver escolas e alunos" Renato Casagrande - Governador do Estado

Na TV, o secretário explicou que haverá conteúdo simultâneo para todas as séries. Ele disse que a medida é para evitar prejuízos maiores ao ano letivo. "O que estamos lançando aqui é para tentar diminuir esse prejuízo por agora. Quando voltarmos, soluções serão outras", disse Vitor.

VEJA COMO VAI FUNCIONAR

AULAS PELA TV

Onde assistir: Durante o período de suspensão das aulas presenciais, o conteúdo educacional será transmitido em três canais de TV aberta: 8.2, 8.3 e 8,4.

Durante o período de suspensão das aulas presenciais, o conteúdo educacional será transmitido em três canais de TV aberta: 8.2, 8.3 e 8,4. Quem deve assistir: Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.

Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio. Como sintonizar os canais: É necessário atualizar os canais abertos do seu aparelho de televisão. Os televisores, independes de marca, têm processos parecidos na busca de novos canais. Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha à busca de canais. Conforme o aparelho, esta opção pode se chamar busca/sintonia automática, programação de canais ou sintonização de canais.

É necessário atualizar os canais abertos do seu aparelho de televisão. Os televisores, independes de marca, têm processos parecidos na busca de novos canais. Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha à busca de canais. Conforme o aparelho, esta opção pode se chamar busca/sintonia automática, programação de canais ou sintonização de canais. Exibição e cronograma: Clique aqui e veja o cronograma de aulas com horários de exibição.

Clique aqui e veja o cronograma de aulas com horários de exibição. Reprises: As aulas serão reprisadas no dia seguinte a exibição. As atividades de segunda serão repetidas na terça, nos mesmos horários. As de quarta na quinta e as de sexta no sábado. Os conteúdos também ficarão disponíveis no site www.sedu.es.gov.br/escolar.

As aulas serão reprisadas no dia seguinte a exibição. As atividades de segunda serão repetidas na terça, nos mesmos horários. As de quarta na quinta e as de sexta no sábado. Os conteúdos também ficarão disponíveis no site www.sedu.es.gov.br/escolar. Transmissão por canal: Cada um dos três canais terá a atividade voltada para uma série em um dos turnos, conforme a tabela de horários abaixo:

Cronograma de horários e aulas pela TV do programa "EscoLar" Crédito: Sedu

APLICATIVO "ESCOLAR"

Como baixar: Inicialmente o app "EscoLar" está disponível para aparelhos com sistema Android, na loja Google Play. Está em desenvolvimento ainda uma versão para IOS.

Inicialmente o app "EscoLar" está disponível para aparelhos com sistema Android, na loja Google Play. Está em desenvolvimento ainda uma versão para IOS. Como vai funcionar: Pelo aplicativo, professores poderão indicar atividades, tirar dúvidas e acompanhar a aprendizagem dos alunos através da ferramenta Google Sala de Aula.

Arquivos & Anexos Cartilha Programa EscoLar: como vai funcionar, dúvidas e orientações Tamanho do arquivo: 391kb Baixar

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