Alunos da rede pública do ES terão aulas pela TV e por aplicativo

O governo do Espírito Santo lançou nesta terça-feira (14) um programa para realização de atividades pedagógicas não presenciais para os 240 mil alunos da rede estadual de ensino. Através do "EscoLar", os estudantes terão aulas através de canais de TV aberta, com conteúdos para todas as séries e níveis, e acompanhamento dos professores através de um aplicativo.
Em coletiva de imprensa, o governador do Estado, Renato Casagrande e o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, explicaram que as aulas televisionadas começarão nesta quarta-feira (15) e não seguirão o currículo normal do ano, tendo foco na realização de atividades para os alunos não ficarem totalmente afastados dos conteúdos de aprendizagem durante o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus. As aulas estão suspensas pelo menos até o dia 30 de abril.
As videoaulas foram disponibilizadas gratuitamente pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, onde já é realizada a transmissão por TV aberta desses conteúdos em função da distância entre cidades. A transmissão será pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta, a partir das 8h desta quarta.
APLICATIVO
Já o aplicativo "EscoLar", foi desenvolvido pela Prodest (instituto de tecnologia do Estado) e contará com o serviço do "Google Sala de Aula", permitindo a orientação e acompanhamento de professores, que poderão passar atividades relacionadas ao conteúdo ministrado nas videoaulas e tirar dúvidas.
"É para que os alunos não percam o contato com a educação. Estudante vai ter acesso ao conteúdo do currículo que o professor orientar, de atividades não presenciais. São atividades para envolver escolas e alunos"
Na TV, o secretário explicou que haverá conteúdo simultâneo para todas as séries. Ele disse que a medida é para evitar prejuízos maiores ao ano letivo. "O que estamos lançando aqui é para tentar diminuir esse prejuízo por agora. Quando voltarmos, soluções serão outras", disse Vitor.
VEJA COMO VAI FUNCIONAR
AULAS PELA TV
- Onde assistir: Durante o período de suspensão das aulas presenciais, o conteúdo educacional será transmitido em três canais de TV aberta: 8.2, 8.3 e 8,4.
- Quem deve assistir: Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.
- Como sintonizar os canais: É necessário atualizar os canais abertos do seu aparelho de televisão. Os televisores, independes de marca, têm processos parecidos na busca de novos canais. Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha à busca de canais. Conforme o aparelho, esta opção pode se chamar busca/sintonia automática, programação de canais ou sintonização de canais.
- Exibição e cronograma: Clique aqui e veja o cronograma de aulas com horários de exibição.
- Reprises: As aulas serão reprisadas no dia seguinte a exibição. As atividades de segunda serão repetidas na terça, nos mesmos horários. As de quarta na quinta e as de sexta no sábado. Os conteúdos também ficarão disponíveis no site www.sedu.es.gov.br/escolar.
- Transmissão por canal: Cada um dos três canais terá a atividade voltada para uma série em um dos turnos, conforme a tabela de horários abaixo:
APLICATIVO "ESCOLAR"
- Como baixar: Inicialmente o app "EscoLar" está disponível para aparelhos com sistema Android, na loja Google Play. Está em desenvolvimento ainda uma versão para IOS.
- Como vai funcionar: Pelo aplicativo, professores poderão indicar atividades, tirar dúvidas e acompanhar a aprendizagem dos alunos através da ferramenta Google Sala de Aula.
Arquivos & Anexos
Cartilha Programa EscoLar: como vai funcionar, dúvidas e orientações
Tamanho do arquivo: 391kb
ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIOS
- Aplicativo: O app "EscoLar" será apenas para alunos da rede pública estadual, bem como a ferramenta Google Sala de Aula, que é uma parceria do Estado com o Google.
- Videoaulas: Como as aulas na TV serão abertas, os municípios poderão usá-las também em suas redes de ensino, mas não há determinação para isso.