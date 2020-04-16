'Possível', diz secretário sobre fechar escolas até as férias de julho

Nésio Fernandes - Secretário Estadual de Saúde, quando questionado se suspensão de aulas poderiam se estender até as férias do meio do ano

"É possível, ainda não está definido, mas é possível"

Apesar de não cravar um período, o secretário afirmou que as aulas devem continuar suspensas por mais tempo. As escolas possivelmente devem se manter fechadas por mais tempo, reforçou.