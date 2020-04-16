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Coronavírus no ES

'Possível', diz secretário sobre fechar escolas até as férias de julho

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na Rádio CBN Vitória, Nésio Fernandes afirmou que as escolas devem ficar fechadas por mais tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 11:54

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 11:54

Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (31)
Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que as escolas devem ficar fechadas por mais tempo por conta da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na Rádio CBN Vitória, Fernandes disse ser possível que a suspensão das aulas no Espírito Santo se estenda até as férias do meio do ano.
"É possível, ainda não está definido, mas é possível"
Nésio Fernandes - Secretário Estadual de Saúde, quando questionado se suspensão de aulas poderiam se estender até as férias do meio do ano

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Apesar de não cravar um período, o secretário afirmou que as aulas devem continuar suspensas por mais tempo. As escolas possivelmente devem se manter fechadas por mais tempo, reforçou.
De acordo com o decreto de medidas do governo do Estado no enfrentamento à doença, as aulas presenciais estão suspensas até o dia 30 de abril.

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