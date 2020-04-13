É falso resumo de medidas citando que governo do ES suspendeu aulas até 31 de maio

Restaurantes com entregas no balcão

Restaurantes continuam funcionando com limitação de horário de 10h às 16h horas para atendimento no estabelecimento. Não se aplica essa limitação em casos de retiradas no próprio estabelecimento e para entregas, até o dia 19 de abril. Cafés e bares continuam proibidos de funcionar.

Ficam proibidas, até o dia 17 de abril, as realizações de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, comemorativos e institucionais, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas e afins. Esse decreto pode ser prorrogado para mais 30 dias.

Não é proibida a permanência de pessoas em praças, parques e praias. No entanto, parques públicos estão fechados por determinação do governo do Estado.

Fica proibido o funcionamento de espaços culturais e afins, eventos e atividades com presença de público até o dia 17 de abril. O decreto pode ser prorrogado por mais 30 dias.