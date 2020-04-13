Uma mensagem que circula nas redes sociais com a chamada Resumo: Coletiva de imprensa do governo do ES traz informações falsas sobre a prorrogação do prazo de proibição de diversas atividades do Espírito Santo devido ao novo coronavírus. Entre as informações não verdadeiras, o texto cita, por exemplo, que o governo do Estado determinou o fechamento de shoppings até o dia 30 de abril e a suspensão de aulas em escolas públicas e particulares até 31 de maio. No entanto, não há nenhuma nova definição com relação a essas atividades até esta segunda-feira, dia 13 de abril.
É falso resumo de medidas citando que governo do ES suspendeu aulas até 31 de maio
Junto ao texto com a chamada mencionada, com o intuito de mostrar de onde aquelas falsas informações da mensagem foram retiradas, a mensagem traz um link de uma reportagem de A Gazeta. No entanto, o conteúdo contido neste link aborda somente que o governador Renato Casagrande decidiu manter o comércio fechado até dia 19 de abril como medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo. O texto de A Gazeta não tem relação com o resumo que viralizou e não cita, em nenhuma parte, qualquer ponto que está no conteúdo da mensagem.
Em nota, o governo do Estado reforçou que a mensagem e falsa. ""As Fakes News devem ser combatidas e repudiadas, pois trazem desinformação e causam dúvida na população. As informações válidas são encontradas nos decretos do governo do Estado e podem ser acessadas no site coronavirus.es.gov.br".
Para esclarecer as informações, A Gazeta listou todos os pontos mencionados na falsa mensagem "Resumo: Coletiva de imprensa do governo do ES, esclarecendo quais são as informações verdadeiras sobre cada item. Confira:
Restaurantes com entregas no balcão
O transporte coletivo continua funcionando com redução da frota em 30% em horário de pico, e 50% em horários entre picos.
Está suspensa a abertura de centros comerciais e shoppings até o dia 19 de abril no Espírito Santo, exceto os serviços essenciais.
Restaurantes continuam funcionando com limitação de horário de 10h às 16h horas para atendimento no estabelecimento. Não se aplica essa limitação em casos de retiradas no próprio estabelecimento e para entregas, até o dia 19 de abril. Cafés e bares continuam proibidos de funcionar.
Ficam proibidas, até o dia 17 de abril, as realizações de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, comemorativos e institucionais, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas e afins. Esse decreto pode ser prorrogado para mais 30 dias.
Ficou definido que encontros religiosos poderão ter, no máximo, 50 pessoas durante restrição no combate à pandemia do novo coronavírus. No entanto, a recomendação do governo do Estado é que os cultos não sejam realizados.
Não é proibida a permanência de pessoas em praças, parques e praias. No entanto, parques públicos estão fechados por determinação do governo do Estado.
A suspensão de aulas presenciais em escolas públicas e privadas segue até o dia 30 de abril. Também continua suspenso o passe escolar para os ônibus até esse período.
Fica proibido o funcionamento de espaços culturais e afins, eventos e atividades com presença de público até o dia 17 de abril. O decreto pode ser prorrogado por mais 30 dias.
Hotéis e pousadas continuam funcionando no Espírito Santo. Não há decreto de proibição.
Como citado no item número 3 desta lista: restaurantes continuam funcionando com limitação de horário de 10h às 16h horas para atendimento no estabelecimento até o dia 19 de abril. Não se aplica essa limitação em casos de retiradas no próprio estabelecimento e em casos de entregas.