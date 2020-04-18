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Coronavírus: Luciano Rezende suspende feiras livres em Vitória

Medida começa a valer nesta segunda (20) e vai vigorar até feirantes e cidadãos respeitarem as medidas de segurança no combate à pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 13:44

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 13:44

Vitória - Coronavírus. Feira livre de Gurigica.
Feira livre de Gurigica, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, divulgou por meio de seu perfil no Twitter neste sábado (18), a suspensão das feiras livres na Capital, a partir desta segunda-feira (20). De acordo com o chefe do Executivo, a medida terá efeito até que sejam cumpridas as regras que visam mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus
Entre as precauções listadas pelo prefeito, está a utilização de máscaras por todos os feirantes, a não aglomeração ou alimentação no local e a ida de apenas uma pessoa por família, excluindo maiores de 60 anos.
A medida veio em sequência ao decreto do governador Renato Casagrande, lançado nesta sexta-feira (17), o qual prorroga o fechamento de academias de todas as modalidades esportivas, bem como cinemas, boates, casas noturnas e museus, até o dia 30 de abril.
Em dados fornecidos pelo governo do Estado no início da noite da última sexta (18), o Espírito Santo já somava 952 infectados pela Covid-19, além de ter registrado 28 mortes pela doença.
Ainda de acordo com o decreto de Casagrande, além das academias, também ficam impossibilitados de exercer atividades comercias até 30 de abril a realização de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, independentemente do quantitativo.

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Os templos religiosos não são afetados pelo novo decreto. O texto prevê que cabe aos administradores a responsabilidade pela tomada de decisões para evitar concentração de fiéis e exposição destes a riscos.

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