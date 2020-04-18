Coronavírus: Luciano Rezende suspende feiras livres em Vitória

Feira livre de Gurigica, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, divulgou por meio de seu perfil no Twitter neste sábado (18), a suspensão das feiras livres na Capital, a partir desta segunda-feira (20). De acordo com o chefe do Executivo, a medida terá efeito até que sejam cumpridas as regras que visam mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus

Entre as precauções listadas pelo prefeito, está a utilização de máscaras por todos os feirantes, a não aglomeração ou alimentação no local e a ida de apenas uma pessoa por família, excluindo maiores de 60 anos.

FEIRAS LIVRES em Vitória, estao suspensas, à partir de 20/4/20, até que se cumpram as regras que foram acordadas entre todos! TODOS feirantes tem q usar máscaras caseiras, não se aglomerar ou lanchar no local, 1 só pessoa por familia sem maiores de 60 anos, dentre outras regras. — Luciano Rezende (@LucianoRezende) April 18, 2020

Em dados fornecidos pelo governo do Estado no início da noite da última sexta (18), o Espírito Santo já somava 952 infectados pela Covid-19, além de ter registrado 28 mortes pela doença.

Ainda de acordo com o decreto de Casagrande, além das academias, também ficam impossibilitados de exercer atividades comercias até 30 de abril a realização de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, independentemente do quantitativo.