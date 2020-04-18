ES vai garantir mil leitos para pacientes com coronavírus até julho

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima a oferta de mil leitos para pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) na rede hospitalar do Espírito Santo até julho. Serão vagas do sistema público e também particular, que já estão sendo reservadas, para garantir a internação das pessoas que apresentarem quadro clínico mais grave da doença.
O subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação, Gleikson Barbosa dos Santos, aponta que serão leitos de UTI - todos com respiradores - e enfermaria especificamente para a Covid-19. Questionado sobre a implementação de hospital de campanha para reforçar o atendimento da demanda crescente, ele não considera o recurso essencial no momento.
"O hospital de campanha está no radar, mas hoje ainda não se faz necessário porque nossa rede consegue suprir todas as necessidades e, pelo planejamento, a previsão é de até julho chegar a cerca de mil leitos"
Ainda em abril, segundo Gleikson, serão 387 leitos de UTI e outros 381 de enfermaria, totalizando 768. Desses, 151 são de isolamento, ou seja, voltados para os pacientes com síndrome gripal (febre e sintomas respiratórios) e que são classificados como casos suspeitos de Covid-19. Essas pessoas são submetidas a exames e, se confirmada a infecção pelo novo coronavírus, são encaminhadas para os leitos exclusivos. Mas, se não for a doença, são levadas a outros hospitais.
Para Gleikson, essa organização da Sesa que separa pacientes em leitos de isolamento dos casos já confirmados é uma estratégia que tem possibilitado maior controle da transmissão comunitária. "Esse é um verdadeiro diferencial em comparação a outros Estados. E estamos avaliando todas as possibilidades de ampliar o isolamento", valoriza.
REFERÊNCIA
O Espírito Santo tem hoje seis hospitais da rede pública que foram definidos como referência para o atendimento a pacientes com o novo coronavírus. O Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, por exemplo, está sendo praticamente esvaziado e os internados por outras causas são realocados para ampliar a capacidade da unidade de atender pessoas com a Covid-19.
Também referência, o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, passa por intervenções no prédio e ainda está recebendo uma estrutura modular para aumentar a oferta de leitos. Hoje, são quatro de UTI e a perspectiva, segundo Gleikson, é chegar a 44 somente de terapia intensiva no mês que vem.
No município de Vila Velha, o Hospital Evangélico é filantrópico e terá 10 leitos de isolamento e outros 10 de enfermaria para receber pacientes com a Covid-19. "Além de aumentar toda a capacidade instalada, também estamos buscando com a rede particular e filantrópica para garantir o atendimento", conclui Gleikson.