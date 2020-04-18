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Internação

ES vai garantir mil leitos para pacientes com coronavírus até julho

Plano da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inclui vagas nos hospitais públicos e particulares; hospital de campanha não é considerado essencial no momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 11:32

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 11:32

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima a oferta de mil leitos para pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) na rede hospitalar do Espírito Santo até julho. Serão vagas do sistema público e também particular, que já estão sendo reservadas, para garantir a internação das pessoas que apresentarem quadro clínico mais grave da doença. 
O subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação, Gleikson Barbosa dos Santos, aponta que serão leitos de UTI - todos com respiradores - e enfermaria especificamente para a Covid-19. Questionado sobre a implementação de hospital de campanha para reforçar o atendimento da demanda crescente, ele não considera o recurso essencial no momento. 
"O hospital de campanha está no radar, mas hoje ainda não se faz necessário porque nossa rede consegue suprir todas as necessidades e, pelo planejamento, a previsão é de até julho chegar a cerca de mil leitos"
Gleikson Barbosa dos Santos - Subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação da Sesa

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Ainda em abril, segundo Gleikson, serão 387 leitos de UTI e outros 381 de enfermaria, totalizando 768. Desses, 151 são de isolamento, ou seja, voltados para os pacientes com síndrome gripal (febre e sintomas respiratórios) e que são classificados como  casos suspeitos de Covid-19. Essas pessoas são submetidas a exames e, se confirmada a infecção pelo novo coronavírus, são encaminhadas para os leitos exclusivos. Mas, se não for a doença, são levadas a outros hospitais. 
Para Gleikson, essa organização da Sesa que separa pacientes em leitos de isolamento dos casos já confirmados é uma estratégia que tem possibilitado maior controle da transmissão comunitária. "Esse é um verdadeiro diferencial em comparação a outros Estados. E estamos avaliando todas as possibilidades de ampliar o isolamento", valoriza. 

REFERÊNCIA

O Espírito Santo tem hoje seis hospitais da rede pública que foram definidos como referência para o atendimento a pacientes com o novo coronavírus. O Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, por exemplo, está sendo praticamente esvaziado e os internados por outras causas são realocados para ampliar a capacidade da unidade de atender pessoas com a Covid-19. 

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Também referência, o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, passa por intervenções no prédio e ainda está recebendo uma estrutura modular para aumentar a oferta de leitos. Hoje, são quatro de UTI e a perspectiva, segundo Gleikson, é chegar a 44 somente de terapia intensiva no mês que vem. 
No município de Vila Velha, o Hospital Evangélico é filantrópico e terá 10 leitos de isolamento e outros 10 de enfermaria para receber pacientes com a Covid-19. "Além de aumentar toda a capacidade instalada, também estamos buscando com a rede particular e filantrópica para garantir o atendimento",  conclui Gleikson. 

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