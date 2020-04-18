ES vai garantir mil leitos para pacientes com coronavírus até julho

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

O subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação, Gleikson Barbosa dos Santos, aponta que serão leitos de UTI - todos com respiradores - e enfermaria especificamente para a Covid-19. Questionado sobre a implementação de hospital de campanha para reforçar o atendimento da demanda crescente, ele não considera o recurso essencial no momento.

"O hospital de campanha está no radar, mas hoje ainda não se faz necessário porque nossa rede consegue suprir todas as necessidades e, pelo planejamento, a previsão é de até julho chegar a cerca de mil leitos" Gleikson Barbosa dos Santos - Subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação da Sesa

Ainda em abril, segundo Gleikson, serão 387 leitos de UTI e outros 381 de enfermaria, totalizando 768. Desses, 151 são de isolamento, ou seja, voltados para os pacientes com síndrome gripal (febre e sintomas respiratórios) e que são classificados como casos suspeitos de Covid-19. Essas pessoas são submetidas a exames e, se confirmada a infecção pelo novo coronavírus, são encaminhadas para os leitos exclusivos. Mas, se não for a doença, são levadas a outros hospitais.

Para Gleikson, essa organização da Sesa que separa pacientes em leitos de isolamento dos casos já confirmados é uma estratégia que tem possibilitado maior controle da transmissão comunitária. "Esse é um verdadeiro diferencial em comparação a outros Estados. E estamos avaliando todas as possibilidades de ampliar o isolamento", valoriza.

REFERÊNCIA

O Espírito Santo tem hoje seis hospitais da rede pública que foram definidos como referência para o atendimento a pacientes com o novo coronavírus. O Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, por exemplo, está sendo praticamente esvaziado e os internados por outras causas são realocados para ampliar a capacidade da unidade de atender pessoas com a Covid-19.

Também referência, o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, passa por intervenções no prédio e ainda está recebendo uma estrutura modular para aumentar a oferta de leitos. Hoje, são quatro de UTI e a perspectiva, segundo Gleikson, é chegar a 44 somente de terapia intensiva no mês que vem.