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Mais leitos de UTI

Governo transfere pediatria do Silvio Avidos para o São José em Colatina

Medida é para ampliar número de leitos de UTI no Silvio Avidos, que é o hospital referência no tratamento do novo coronavírus na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 11:24

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 11:24

Leito de internação no Hospital Silvio Avidos, em Colatina
Leito de internação no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação / Governo do ES
O setor de pediatria do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, foi transferido para o Hospital São José, no mesmo município. O objetivo é liberar e equipar mais leitos de UTI no Silvio Avidos, que é referência no tratamento do novo coronavírus na Região Noroeste do Estado.
O governador Renato Casagrande esteve em Colatina nesta sexta-feira (17) e acompanhou a liberação de mais leitos de UTI na unidade de referência. Com o remanejamento da pediatria, o Silvio Avidos vai contar com 44 leitos para tratamento exclusivo de pacientes graves contaminados com a Covid-19. Segundo o governador, essa medida vai substituir um possível hospital de campanha.
"Essa estrutura substitui o hospital de campanha. Porque imagina, além desses 44 leitos de UTI, sendo 14 numa tenda provisória, nós ainda temos mais dois leitos de UTI para outras enfermidades. Então, estamos aqui estruturando, fazendo uma ampliação muito grande do Hospital Silvio Avidos, porque há uma demanda. A Covid-19 é uma doença que exige muitos leitos de internação, especialmente de UTI, e essa ampliação vem para dar suporte"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

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Casagrande disse também que caso haja necessidade, pacientes da região podem ser remanejados para hospitais de referência em outras cidades.
Além aqui do Sílvio Avidos, estamos estruturando outros hospitais, como o Roberto Silvares, em São Mateus, e diversos outros hospitais na Região Metropolitana. Caso haja necessidade, poderá haver um remanejamento daqui para rede metropolitana também, destacou.

MELHORIA PARA O SETOR DE PEDIATRIA

Ainda segundo o governador, a medida não vai impactar o atendimento ao público infantil no município. A transferência da pediatria do Hospital Silvio Avidos para o Hospital São José, além de abrir espaço para leito de tratamento de Covid, vai ampliar e muito a atenção a crianças dessa região. Porque lá no São José vamos ter 30 leitos de enfermaria para pediatria e 10 leitos de UTI pediátrica. Então, vamos ampliar o serviço no São José na área de pediatria. É um passo grande para que a gente possa salvar vidas na Região Noroeste, completou.

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