Governo transfere pediatria do Silvio Avidos para o São José em Colatina

Leito de internação no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação / Governo do ES

O setor de pediatria do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina , foi transferido para o Hospital São José, no mesmo município. O objetivo é liberar e equipar mais leitos de UTI no Silvio Avidos, que é referência no tratamento do novo coronavírus na Região Noroeste do Estado.

O governador Renato Casagrande esteve em Colatina nesta sexta-feira (17) e acompanhou a liberação de mais leitos de UTI na unidade de referência. Com o remanejamento da pediatria, o Silvio Avidos vai contar com 44 leitos para tratamento exclusivo de pacientes graves contaminados com a Covid-19. Segundo o governador, essa medida vai substituir um possível hospital de campanha.

"Essa estrutura substitui o hospital de campanha. Porque imagina, além desses 44 leitos de UTI, sendo 14 numa tenda provisória, nós ainda temos mais dois leitos de UTI para outras enfermidades. Então, estamos aqui estruturando, fazendo uma ampliação muito grande do Hospital Silvio Avidos, porque há uma demanda. A Covid-19 é uma doença que exige muitos leitos de internação, especialmente de UTI, e essa ampliação vem para dar suporte" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Transferimos a pediatria do H. Silvio Avidos para o São José, em Colatina, para ampliar o atendimento ao #Covid19, já que o Silvio Avidos é referência na região. Temos 15 leitos de UTI e 06 de enfermaria. Juntando com os ofertados anexo ao hospital, chegaremos a 44 leitos de UTI. pic.twitter.com/korv6QAiKb — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 17, 2020

Casagrande disse também que caso haja necessidade, pacientes da região podem ser remanejados para hospitais de referência em outras cidades.

Além aqui do Sílvio Avidos, estamos estruturando outros hospitais, como o Roberto Silvares, em São Mateus, e diversos outros hospitais na Região Metropolitana. Caso haja necessidade, poderá haver um remanejamento daqui para rede metropolitana também, destacou.

MELHORIA PARA O SETOR DE PEDIATRIA