Rio tem 71% dos leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid-19

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Crédito: Reprodução/TV

O Rio de Janeiro tem 71% dos leitos de UTI da rede estadual ocupados por pacientes infectados pelo novo coronavírus. Na enfermaria, a taxa de ocupação por esses doentes é de 48,5%.

Na semana passada, as porcentagens eram de 63%, no caso da UTI, e 41%, na enfermaria. Há disponíveis 2.541 leitos de enfermaria e 214 de UTI.

O governo anunciou a construção de oito hospitais de campanha para tratar os infectados. Segundo a secretaria estadual de Saúde, 548 leitos já foram abertos.

No total, estão previstos 3.414 leitos, sendo 2.000 nos hospitais de campanha, com previsão de entrega ao final de abril.