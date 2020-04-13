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Coronavírus no Brasil

Rio tem 71% dos leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid-19

Na semana passada, as porcentagens eram de 63%, no caso da UTI. Há disponíveis 2.541 leitos de enfermaria e 214 de UTI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:50

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:50

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Crédito: Reprodução/TV
O Rio de Janeiro tem 71% dos leitos de UTI da rede estadual ocupados por pacientes infectados pelo novo coronavírus. Na enfermaria, a taxa de ocupação por esses doentes é de 48,5%.
Na semana passada, as porcentagens eram de 63%, no caso da UTI, e 41%, na enfermaria. Há disponíveis 2.541 leitos de enfermaria e 214 de UTI.
O governo anunciou a construção de oito hospitais de campanha para tratar os infectados. Segundo a secretaria estadual de Saúde, 548 leitos já foram abertos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No total, estão previstos 3.414 leitos, sendo 2.000 nos hospitais de campanha, com previsão de entrega ao final de abril.
Último balanço do estado, divulgado neste domingo (12), indica que 170 pessoas já morreram infectadas pelo vírus. Outras 115 mortes estão em investigação. O Rio tem 2.855 casos confirmados de Covid-19.

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