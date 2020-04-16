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Pandemia de coronavírus

Ceará atinge ocupação de 100% dos leitos da rede pública para Covid-19

Do total de pacientes internados nas UTIs, 79 já tiveram a confirmação do diagnóstico de Covid-19. Outros 90 são casos suspeitos que ainda não tiveram a doença confirmada, mas com quadro de síndrome respiratória aguda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:57

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:57

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Nesta quarta-feira (15), havia 169 pessoas internadas em UTIs na rede pública do Ceará Crédito: Reprodução/TV
 O estado do Ceará atingiu a ocupação de 100% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) específicas para o tratamento de Covid-19. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde.
Nesta quarta-feira (15), havia 169 pessoas internadas em UTIs na rede pública do Ceará, sendo 113 delas em Fortaleza.
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Do total de pacientes internados nas UTIs, 79 já tiveram a confirmação do diagnóstico de Covid-19. Outros 90 são casos suspeitos que ainda não tiveram a doença confirmada, mas com quadro de síndrome respiratória aguda.
Outras 271 pacientes, entre suspeitos e confirmados, estão em enfermarias de hospitais públicos do Ceará. Destes, 48 aguardavam a abertura de vagas em UTIs.

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A ocupação de 100% dos leitos de UTI da rede pública aconteceu cinco dias antes do previsto nas projeções da secretaria de Saúde.
O estado realizou uma série de projeções de necessidade de leitos de enfermaria, UTIs e de possíveis óbitos no estado nas próximas semanas com base no modelo Filtro de Kalman. Os dados foram divulgados em relatórios nesta quarta-feira.
A projeção é que aconteçam cerca de 250 mortes por dia a partir de 05 de maio caso o estado mantenha a mesma estrutura de atendimento atual. Nesta quarta, forma registradas 18 mortes.
O Ceará está trabalhando para ampliar a oferta de leitos de UTI no estado. Para isso, adquiriu um lote com 700 respiradores de um fornecedor da China. Os equipamentos, contudo, ainda não chegaram.
Ao todo, o Ceará registrou 2.386 casos do novo coronavírus e 124 mortes.

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