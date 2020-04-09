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Coronavírus

Governo do ES acelera obras em hospitais para liberar leitos de UTI

De acordo com o governador, leitos de UTI previstos para serem entregues em novembro serão liberados em junho no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 12:11

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 12:11

Obras estão sendo realizadas para a construção de mais leitos no Hospital Dório Silva, na Serra
Obras estão sendo realizadas para a construção de mais leitos no Hospital Dório Silva, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES
Para aumentar a capacidade de atendimento a pacientes graves contaminados pelo novo coronavírus - diante das projeções do aumento acelerado do número de casos nas próximas semanas - o governo do Estado está realizando obras em ritmo acelerado para a construção de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da rede pública.
Nesta quinta-feira (9) o governador Renato Casagrande publicou um vídeo nas redes sociais durante uma visita ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. No local, estão sendo construídos 43 leitos de UTI. A previsão é de que as estruturas fossem disponibilizadas em novembro, mas, diante da pandemia, os serviços foram agilizados e a entrega está prevista para o mês de junho.
São 43 leitos de UTI com previsão de dois meses. Iria ficar pronto em novembro, mas está sendo agilizado, disse o governador.

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Casagrande disse que também esteve, nesta quinta (09), no Hospital Dório Silva, na Serra. Lá, operários trabalham em ritmo acelerado para que sejam disponibilizados mais 158 leitos de enfermaria e 109 de UTI para combater a Covid-19.
Além dos hospitais na Grande Vitória, o governador afirmou que o objetivo é estruturar as unidades de atendimento em todo o Estado.
O desejo é estruturar o Jayme (Santos Neves, na Serra), o Dório Silva, o São Lucas, o Ferroviário, a Santa Casa de Cachoeiro, o Roberto Silvares em São Mateus, o Sílvio Avidos em Colatina, e hospitais filantrópicos que estão dando suporte a outras enfermidades, para que a gente tenha estrutura de saúde pública para salvar a vida dos capixabas, completou.

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