Governo do ES acelera obras em hospitais para liberar leitos de UTI

Para aumentar a capacidade de atendimento a pacientes graves contaminados pelo novo coronavírus - diante das projeções do aumento acelerado do número de casos nas próximas semanas - o governo do Estado está realizando obras em ritmo acelerado para a construção de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da rede pública.
Nesta quinta-feira (9) o governador Renato Casagrande publicou um vídeo nas redes sociais durante uma visita ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. No local, estão sendo construídos 43 leitos de UTI. A previsão é de que as estruturas fossem disponibilizadas em novembro, mas, diante da pandemia, os serviços foram agilizados e a entrega está prevista para o mês de junho.
São 43 leitos de UTI com previsão de dois meses. Iria ficar pronto em novembro, mas está sendo agilizado, disse o governador.
Casagrande disse que também esteve, nesta quinta (09), no Hospital Dório Silva, na Serra. Lá, operários trabalham em ritmo acelerado para que sejam disponibilizados mais 158 leitos de enfermaria e 109 de UTI para combater a Covid-19.
Além dos hospitais na Grande Vitória, o governador afirmou que o objetivo é estruturar as unidades de atendimento em todo o Estado.
O desejo é estruturar o Jayme (Santos Neves, na Serra), o Dório Silva, o São Lucas, o Ferroviário, a Santa Casa de Cachoeiro, o Roberto Silvares em São Mateus, o Sílvio Avidos em Colatina, e hospitais filantrópicos que estão dando suporte a outras enfermidades, para que a gente tenha estrutura de saúde pública para salvar a vida dos capixabas, completou.