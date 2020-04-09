Governo do ES acelera obras em hospitais para liberar leitos de UTI

Obras estão sendo realizadas para a construção de mais leitos no Hospital Dório Silva, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES

Nesta quinta-feira (9) o governador Renato Casagrande publicou um vídeo nas redes sociais durante uma visita ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. No local, estão sendo construídos 43 leitos de UTI. A previsão é de que as estruturas fossem disponibilizadas em novembro, mas, diante da pandemia, os serviços foram agilizados e a entrega está prevista para o mês de junho.

São 43 leitos de UTI com previsão de dois meses. Iria ficar pronto em novembro, mas está sendo agilizado, disse o governador.

Casagrande disse que também esteve, nesta quinta (09), no Hospital Dório Silva, na Serra. Lá, operários trabalham em ritmo acelerado para que sejam disponibilizados mais 158 leitos de enfermaria e 109 de UTI para combater a Covid-19.

Além dos hospitais na Grande Vitória, o governador afirmou que o objetivo é estruturar as unidades de atendimento em todo o Estado.