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Em 24 horas

Coronavírus no ES: sobe número de curados e também de pacientes na UTI

O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última terça-feira (7) indicava 38 curados. Já nesta quarta-feira (8), o número passou para 41. Em contrapartida, também cresceram os casos de internados em UTI,  de 25 para 29 pacientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 08:55

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 08:55

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay
O número de pacientes com o novo coronavírus que foram curados aumentou de um dia para o outro no Espírito Santo. Na última terça-feira (7), 38 pessoas estavam nessa estatística. Já nesta quarta-feira (8), 24 horas depois, o número passou para 41 curados. Em contrapartida, também houve acréscimo nos casos de internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), passando de 25 para 29 pacientes internados.
Coronavírus no ES - sobe número de curados e também de pacientes na UTI
O governador Renato Casagrande divulgou nesta quarta-feira (08) que o Estado bateu recorde de casos registrados da Covid-19 em 24 horas: foram 46 confirmações da doença. Com o novo dado, o Espírito Santo soma 273 testes positivos para o novo coronavírus. Seis mortes já foram confirmadas até a última terça-feira (7), e três óbitos seguem em investigação pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 180 estão em isolamento residencial e 46 estão internados, sendo 29 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Os novos casos foram confirmados em Cachoeiro (1), Cariacica (2), Serra (13), Venda Nova (1), Viana (1), Vitória (12) e Vila Velha (16).  No Twitter, Casagrande reforçou que, com o novo número, aumenta a necessidade das medidas de isolamento social.
O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

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