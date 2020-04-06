Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, disse que o número de casos deve subir bastante até meados do mês de abril. O pico de casos do novo coronavírus no Espírito Santo deve acontecer nas próximas duas semanas. É o que aponta as projeções da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Em entrevista ao programa, o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, disse que o número de casos deve subir bastante até meados do mês de abril.

Your browser does not support the audio element. Pico de Covid-19 no ES será em meados de abril, diz subsecretário

Percebemos pelo registro de ontem (05) que a doença continua subindo. É o que tínhamos planejado do ponto de vista de número de casos aqui para o Espírito Santo, a avaliação sempre foi essa. Essa semana e a semana que vem, de fato, são os dias em que os casos serão muitos aqui entre nós. Devemos elevar muito a nossa curva até a metade de abril. Esse aumento deve permanecer até chegar em meados de abril, sim, no nosso pico, explicou.

Apesar de a projeção apontar que o pico deve ser alcançado ainda este mês, o subsecretário explica que após este ápice o número de registro de casos diários ainda vai se manter por cerca de seis semanas.

Não que essa curva depois vai descer, que vai cair o número de casos. Mas, a partir dessa subida, devemos permanecer num platô, no alto, e os números mostram isso, por seis semanas seguidas, disse.

Para manter ou diminuir as projeções já estabelecidas, Reblin recomenda que as pessoas sigam as orientações determinadas pelas autoridades.