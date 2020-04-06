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Pandemia

Coronavírus: em um dia, ES tem mais 15 curados e número sobe para 38

O Espírito Santo registrava 194 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com boletim divulgado neste domingo (5) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 07:08

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 07:08

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado
Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com
O número de pacientes  no Espírito Santo que se recuperaram da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus,  cresceu 65% em apenas um dia, passando de 23 para 38 entre os boletins de sábado (4) e domingo (5) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Coronavírus - em um dia, ES tem mais 15 curados e número sobe para 38
São classificados curados nos casos em isolamento domiciliar aqueles que após 14 dias isolados, a contar da data de início dos sintomas, ficaram assintomáticos. Em relação aos pacientes em regime de internação, a definição de cura dependerá da avaliação da equipe médica. O Espírito Santo registrava 194 casos confirmados do novo coronavírus até este domingo.
Dos casos confirmados, 38 pacientes são considerados curados pela Secretaria de Estado da Saúde, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Espírito Santo tem seis mortes confirmadas em decorrência da doença.
De acordo com o boletim da Sesa, os 28 novos casos registrados no domingo pertencem a cinco municípios. O maior número está em Vitória, que registrou 19 casos novos. Vila Velha (3), Serra (3), Cariacica (2) e Colatina (1) completam a lista.
Espírito Santo registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

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