Coronavírus - em um dia, ES tem mais 15 curados e número sobe para 38

Dos casos confirmados, 38 pacientes são considerados curados pela Secretaria de Estado da Saúde, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Espírito Santo tem seis mortes confirmadas em decorrência da doença.