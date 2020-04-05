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Domingo de Ramos

Dom Dario sobre coronavírus: Momento de nascer de novo

Arcebispo celebrou Missa de Ramos virtual na Catedral de Vitória neste domingo (5) e falou sobre contaminações pela Covid-19 durante homilia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 19:32

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 19:32

O arcebispo Dom Dario Campos
O arcebispo Dom Dario Campos Crédito: A GAZETA
arcebispo Dom Dario Campos celebrou Missa de Domingo de Ramos online no fim desta tarde (5) e, em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, pediu compaixão e fraternidade aos fieis que acompanharam a celebração pela web.
Durante a homilia, Dom Dario falou da importância de nos questionarmos e de criarmos políticas públicas que incluam os menos favorecidos na luta contra a Covid-19.
"Toda hora ouvimos pelos meios de comunicação e por nós mesmos que devemos ficar em casa, que devemos lavar nossas mãos e manter um distanciamento uns dos outros para nos proteger do contágio da Covid-19. E aí eu pergunto: 'Quem não tem casa? E quem não tem acesso a água encanada nas residências? E quem mora com 8, 10 pessoas em uma mesma casa pequena? Como se precaver? É importante ter esses questionamentos no momento em que repensamos nossas vidas. O momento nos chama à partilha", disse, em trecho da missa deste domingo (5), transmitida pelo Facebook de A GAZETA.
"Nós temos que sair deste tempo melhores, mais humanos, mais irmãos, mais fraternos. Com sentimento de partilha maior"
Dom Dario Campos - Arcebispo
E finalizou: "Acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que não sairemos desse tempo como nós entramos. Haveremos de nos converter à vida de todos. Necessitamos de políticas públicas que envolvam mais a vida do povo e correspondam com suas necessidades prioritárias. Não pensar só no lucro. Faz-se necessário a disponibilidade de todas as instituições para que a gente nasça de novo, para reestruturarmos nosso mundo para ser a nossa casa comum. Momento é de nascer de novo para reestruturarmos nosso mundo, como nos diz o nosso querido papa Francisco".

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