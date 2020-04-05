Dom Dario sobre coronavírus: Momento de nascer de novo

E finalizou: "Acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que não sairemos desse tempo como nós entramos. Haveremos de nos converter à vida de todos. Necessitamos de políticas públicas que envolvam mais a vida do povo e correspondam com suas necessidades prioritárias. Não pensar só no lucro. Faz-se necessário a disponibilidade de todas as instituições para que a gente nasça de novo, para reestruturarmos nosso mundo para ser a nossa casa comum. Momento é de nascer de novo para reestruturarmos nosso mundo, como nos diz o nosso querido papa Francisco".