Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Idosa de 71 anos confecciona máscaras para doar a moradores de Fundão
Solidariedade

Idosa de 71 anos confecciona máscaras para doar a moradores de Fundão

Triste por estar longe dos filhos e dos netos, dona Maria da Penha encontrou na costura uma motivação. Ela já fez mais de 50 máscaras, todas confeccionadas com algodão e forradas de TNT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 06:00

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 06:00

Idosa de 71 anos confecciona máscaras para doação em Fundão
Idosa de 71 anos confecciona máscaras para doação em Fundão Crédito: reprodução/vídeo
Aos 71 anos, dona Maria da Penha Meireles usa a costura para manter a saúde mental em dia, e ainda ajudar outras pessoas, durante a pandemia de coronavírus. Moradora de Fundão, cidade que já tem um caso de covid-19 registrado, ela decidiu confeccionar máscaras  de proteção para doar aos moradores do município. 
A ideia surgiu depois que dona Maria, acostumada a morar sozinha, precisou se mudar para a casa da filha, Wanuza, de 47 anos.  Por conta da pandemia de coronavírus, a idosa se viu longe dos outros filhos e dos netos. Muito triste, ela encontrou na costura uma motivação. 

Como a higienizar itens do dia a dia e evitar a transmissão de vírus

"Quando essa situação da pandemia chegou mais perto da gente, trouxe ela para morar comigo. Mas ela estava muito acostumada com a casa dela, em ter os netos e filhos sempre perto, e aí acabou ficando depressiva, muito triste. Foi então que lembrei que ela gosta de costurar e sugerir que ela fizesse máscaras de proteção. Ela adorou a ideia, e a partir daí começou a fazer e ficou muito feliz", conta a filha.
Dona Maria passa o dia confeccionando máscaras. A filha corta e ela costura, e assim as duas já ajudaram dezenas de pessoas que foram até a casa delas em busca de mais uma proteção contra o coronavírus.
"Já fiz mais de 50 máscaras. Mandei um pouco para Praia Grande e dei para uma porção de pessoas aqui em Fundão. Estou ajudando as pessoas que precisam, gente que não tem máscara e não pode comprar. Só isso já me sinto muito bem"
Maria da Penha Meireles - 71 anos
As máscaras são confeccionadas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: feitas de algodão e forradas de TNT. Cada pessoa recebe pelo menos duas unidades, para que se mantenha protegido quando precisar lavar uma das máscaras.

Veja Também

Dicas de como manter a saúde mental em tempo de coronavírus

Costureiras fazem máscaras de pano para enfrentar crise do coronavírus

O que a ciência diz sobre o uso de máscaras no combate ao novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados