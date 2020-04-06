Idosa de 71 anos confecciona máscaras para doar a moradores de Fundão

Idosa de 71 anos confecciona máscaras para doação em Fundão Crédito: reprodução/vídeo

A ideia surgiu depois que dona Maria, acostumada a morar sozinha, precisou se mudar para a casa da filha, Wanuza, de 47 anos. Por conta da pandemia de coronavírus, a idosa se viu longe dos outros filhos e dos netos. Muito triste, ela encontrou na costura uma motivação.

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"Quando essa situação da pandemia chegou mais perto da gente, trouxe ela para morar comigo. Mas ela estava muito acostumada com a casa dela, em ter os netos e filhos sempre perto, e aí acabou ficando depressiva, muito triste. Foi então que lembrei que ela gosta de costurar e sugerir que ela fizesse máscaras de proteção. Ela adorou a ideia, e a partir daí começou a fazer e ficou muito feliz", conta a filha.

Dona Maria passa o dia confeccionando máscaras. A filha corta e ela costura, e assim as duas já ajudaram dezenas de pessoas que foram até a casa delas em busca de mais uma proteção contra o coronavírus.

"Já fiz mais de 50 máscaras. Mandei um pouco para Praia Grande e dei para uma porção de pessoas aqui em Fundão. Estou ajudando as pessoas que precisam, gente que não tem máscara e não pode comprar. Só isso já me sinto muito bem" Maria da Penha Meireles - 71 anos