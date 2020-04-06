Coronavírus no ES: 28 novos casos e 194 no total, informa secretaria

ES tem 28 novos casos da doença Crédito: Divulgação

A diferença nos números se deve ao fato de que o governador ainda tem contabilizado o caso do morador do Rio de Janeiro, que foi diagnosticado no Espírito Santo, segundo a assessoria. A Sesa já não inclui mais este número no boletim e diz que já repassou as informações desse caso ao Estado de origem.

19 NOVOS CASOS EM VITÓRIA

De acordo com o boletim da Sesa, os 28 novos casos pertencem a cinco municípios. O maior número está em Vitória, que registrou 19 casos novos. Vila Velha (3), Serra (3), Cariacica (2) e Colatina (1) completam a lista.

Ao todo, o Espírito Santo tem 194 casos confirmados, sendo que 38 pacientes já estão curados, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Até agora, o Estado contabiliza seis mortes em decorrência da doença.