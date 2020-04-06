Coronavírus no ES: 28 novos casos e 194 no total, informa secretaria

O Espírito Santo possui 28 novos casos de coronavírus registrados. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde (Sesa), em boletim publicado na noite desde domingo (05). O número é diferente do divulgado pelo governador Renato Casagrande em uma rede social, também na noite deste domingo.
A diferença nos números se deve ao fato de que o governador ainda tem contabilizado o caso do morador do Rio de Janeiro, que foi diagnosticado no Espírito Santo, segundo a assessoria. A Sesa já não inclui mais este número no boletim e diz que já repassou as informações desse caso ao Estado de origem.
19 NOVOS CASOS EM VITÓRIA
De acordo com o boletim da Sesa, os 28 novos casos pertencem a cinco municípios. O maior número está em Vitória, que registrou 19 casos novos. Vila Velha (3), Serra (3), Cariacica (2) e Colatina (1) completam a lista.
Ao todo, o Espírito Santo tem 194 casos confirmados, sendo que 38 pacientes já estão curados, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Até agora, o Estado contabiliza seis mortes em decorrência da doença.
O Espírito Santo tem registrado casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.