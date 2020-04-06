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Boletim

Coronavírus no ES: 28 novos casos e 194 no total, informa secretaria

O Estado tem registrado casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 21:31

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 21:31

A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena
ES tem 28 novos casos da doença Crédito: Divulgação
O Espírito Santo possui 28 novos casos de coronavírus registrados. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde (Sesa), em boletim publicado na noite desde domingo (05). O número é diferente do divulgado pelo governador Renato Casagrande em uma rede social, também na noite deste domingo. 
A diferença nos números se deve ao fato de que o governador ainda tem contabilizado o caso do morador do Rio de Janeiro, que foi diagnosticado no Espírito Santo, segundo a assessoria. A Sesa já não inclui mais este número no boletim e diz que já repassou as informações desse caso ao Estado de origem. 

19 NOVOS CASOS EM VITÓRIA

De acordo com o boletim da Sesa, os 28 novos casos pertencem a cinco municípios. O maior número está em Vitória, que registrou 19 casos novos. Vila Velha (3), Serra (3), Cariacica (2) e Colatina (1) completam a lista.
Ao todo, o Espírito Santo tem 194 casos confirmados, sendo que 38 pacientes já estão curados, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Até agora, o Estado contabiliza seis mortes em decorrência da doença.
O Espírito Santo tem registrado casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

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