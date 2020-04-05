ES tem 29 novos casos de coronavírus confirmados, diz governador

Teste de coronavírus na Fiocruz: mais casos no Espírito Santo Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

Um mês após ser confirmado o primeiro registro de Covid-19 no Espírito Santo , o Estado possui 194 casos diagnosticados neste domingo (5). A informação foi publicada pelo governador Renato Casagrande em redes sociais e consta no novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

O número difere do boletim da Secretaria de Saúde (Sesa), divulgado na noite deste domingo (05), porque o governador contabilizou o caso do morador do Rio de Janeiro que teve o diagnóstico confirmado no Espírito Santo. De acordo com a Sesa, esse caso já foi encaminhado para o estado de origem. Só neste domingo, segundo o governador Renato Casagrande, foram diagnosticadas mais 29 pessoas com a doença causada pelo novo coronavírus no Estado.. De acordo com a Sesa, esse caso já foi encaminhado para o estado de origem.

Segundo a Sesa, dos 194 casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Até agora, o Estado contabiliza seis mortes em decorrência da doença

O Espírito Santo tem registrado casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Em publicação nas redes sociais, Casagrande fez um novo apelo para que as pessoas respeitem o isolamento como forma de evitar a propagação da doença.

"O contágio aumenta a cada dia. Importante ter muita disciplina para mantermos o distanciamento social e o isolamento das pessoas dos grupos de risco", escreveu o governador.