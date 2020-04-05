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Covid-19

ES tem 29 novos casos de coronavírus confirmados, diz governador

Já são 194 diagnósticos positivos para a Covid-19 após um mês da primeira confirmação da doença no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 19:29

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 19:29

kit de diagnóstico para coronavírus
Teste de coronavírus na Fiocruz: mais casos no Espírito Santo Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
Um mês após ser confirmado o primeiro registro de Covid-19 no Espírito Santo, o Estado possui 194 casos diagnosticados neste domingo (5). A informação foi publicada pelo governador Renato Casagrande em redes sociais e consta no novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Só neste domingo, segundo o governador Renato Casagrande, foram diagnosticadas mais 29 pessoas com a doença causada pelo novo coronavírus no Estado. O número difere do boletim da Secretaria de Saúde (Sesa), divulgado na noite deste domingo (05), porque o governador contabilizou o caso do morador do Rio de Janeiro que teve o diagnóstico confirmado no Espírito Santo. De acordo com a Sesa, esse caso já foi encaminhado para o estado de origem.
Segundo a Sesa, dos 194 casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Até agora, o Estado contabiliza seis mortes em decorrência da doença.
O Espírito Santo tem registrado casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Em publicação nas redes sociais, Casagrande fez um novo apelo para que as pessoas respeitem o isolamento como forma de evitar a propagação da doença.

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"O contágio aumenta a cada dia. Importante ter muita disciplina para mantermos o distanciamento social e o isolamento das pessoas dos grupos de risco", escreveu o governador.
Neste domingo, o terceiro deste período de quarentena, praias, ruas e feiras da Grande Vitória ficaram cheias, conforme registrado por A Gazeta.

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