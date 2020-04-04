Infectado pelo novo coronavírus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, morreu neste sábado (4), em São Mateus, no Norte do Estado. Agora, o número de mortes causadas pela Covid-19 chega a seis só no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima trabalhava em uma agência da Caixa Econômica Federal da cidade, e o falecimento aconteceu por volta das 15h. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou que a sexta morte por Covid-19 foi registrada neste sábado, em São Mateus.
Morre homem de 35 anos vítima de coronavírus em São Mateus
O gerente do banco foi o primeiro caso confirmado da Covid-19 na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O falecimento aconteceu nove dias depois da internação, em um hospital particular da cidade. Ainda segundo as informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dele era considerado estável durante esta manhã, mas se agravou ao longo do dia.
Sem ter feito nenhuma viagem recente ao exterior, a vítima teria começado a se queixar de dores no último dia 18 de março, de acordo com familiares. Cerca de uma semana depois, os sintomas se agravaram e ele passou a sofrer com febre e falta de ar. Na quinta-feira (26), ele se dirigiu ao hospital e realizou o teste para o novo coronavírus. A confirmação veio no domingo, dia 29 de março.
PREFEITURA CONFIRMA MORTE
Por meio de nota, a Prefeitura de São Mateus se pronunciou sobre o caso. Veja na íntegra:
"A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, através da Vigilância Epidemiológica Municipal, neste sábado (04/4), a primeira morte por coronavírus. A vítima é um homem de 35 anos.
'Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. É momento de oração, reflexão e de pensarmos e cuidarmos das pessoas que amamos. Por isso reforço para que as pessoas não saiam de suas casas, que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos unidos contra esse mal que assola o mundo', lamenta o Secretário Municipal de Saúde, Henrique Luis Follador.
A Vigilância Epidemiológica Municipal comunicou que, até o momento, 31 casos foram notificados com suspeita do novo coronavírus no município. Destes, 23 foram descartados, 4 casos estão em investigação e 4 casos foram confirmados."
Foi com muita tristeza que recebi a notícia. Que Deus abençoe, proteja e conforte a família. Faço aqui um apelo à população para reforçar os cuidados, seguir as orientações das autoridades e evitar sair de casa. A intenção é preservar a vida da população, por isso, não vamos descansar nas ações contra a pandemia, diz o prefeito de São Mateus, Daniel Santana.
CAIXA SE MANIFESTA
Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal lamentou a morte do funcionário. Veja abaixo na íntegra:
É com imenso pesar que a CAIXA recebeu a notícia do falecimento do empregado Marcos Antônio Vieira dos Santos, vítima da COVID-19. A CAIXA se solidariza com a família e informa que está prestando toda assistência necessária. Marcos era natural da cidade de Montanha (ES) e atuava na Agência São Mateus, na cidade de São Mateus (ES).
Tão logo houve a confirmação do quadro positivo para COVID-19 do empregado, os colaboradores da agência foram encaminhados para quarentena e a agência passou por processo de descontaminação.
A CAIXA reafirma que está tomando todas as providências necessárias para garantir a segurança dos seus empregados e clientes.
SOBE PARA 6 NÚMERO DE MORTOS NO ES
Por meio de nota, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que foi confirmado mais um óbito de paciente com Covid-19 neste sábado (4). "Se trata de morador de São Mateus. O Espírito Santo registra agora seis óbitos por coronavírus. As atualizações do dia serão divulgadas no boletim diário que está em elaboração e será publicado logo mais no portal da Sesa", finalizou.