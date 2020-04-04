Cidade de São Mateus, no Norte do ES, registra a morte de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva - 12/012/2013

Infectado pelo novo coronavírus , Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, morreu neste sábado (4), em São Mateus , no Norte do Estado. Agora, o número de mortes causadas pela Covid-19 chega a seis só no Espírito Santo . De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima trabalhava em uma agência da Caixa Econômica Federal da cidade, e o falecimento aconteceu por volta das 15h. A Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) confirmou que a sexta morte por Covid-19 foi registrada neste sábado, em São Mateus.

Your browser does not support the audio element. Morre homem de 35 anos vítima de coronavírus em São Mateus

O gerente do banco foi o primeiro caso confirmado da Covid-19 na cidade de São Mateus , no Norte do Espírito Santo. O falecimento aconteceu nove dias depois da internação, em um hospital particular da cidade. Ainda segundo as informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dele era considerado estável durante esta manhã, mas se agravou ao longo do dia.

Marcos foi o primeiro caso de Covid-19 em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal

A confirmação veio no domingo, dia 29 de março. Sem ter feito nenhuma viagem recente ao exterior, a vítima teria começado a se queixar de dores no último dia 18 de março, de acordo com familiares. Cerca de uma semana depois, os sintomas se agravaram e ele passou a sofrer com febre e falta de ar. Na quinta-feira (26), ele se dirigiu ao hospital e realizou o teste para o novo coronavírus

PREFEITURA CONFIRMA MORTE

Por meio de nota, a Prefeitura de São Mateus se pronunciou sobre o caso. Veja na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, através da Vigilância Epidemiológica Municipal, neste sábado (04/4), a primeira morte por coronavírus. A vítima é um homem de 35 anos.

'Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. É momento de oração, reflexão e de pensarmos e cuidarmos das pessoas que amamos. Por isso reforço para que as pessoas não saiam de suas casas, que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos unidos contra esse mal que assola o mundo', lamenta o Secretário Municipal de Saúde, Henrique Luis Follador.

A Vigilância Epidemiológica Municipal comunicou que, até o momento, 31 casos foram notificados com suspeita do novo coronavírus no município. Destes, 23 foram descartados, 4 casos estão em investigação e 4 casos foram confirmados."

Foi com muita tristeza que recebi a notícia. Que Deus abençoe, proteja e conforte a família. Faço aqui um apelo à população para reforçar os cuidados, seguir as orientações das autoridades e evitar sair de casa. A intenção é preservar a vida da população, por isso, não vamos descansar nas ações contra a pandemia, diz o prefeito de São Mateus, Daniel Santana.

CAIXA SE MANIFESTA

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal lamentou a morte do funcionário. Veja abaixo na íntegra:

É com imenso pesar que a CAIXA recebeu a notícia do falecimento do empregado Marcos Antônio Vieira dos Santos, vítima da COVID-19. A CAIXA se solidariza com a família e informa que está prestando toda assistência necessária. Marcos era natural da cidade de Montanha (ES) e atuava na Agência São Mateus, na cidade de São Mateus (ES).

Tão logo houve a confirmação do quadro positivo para COVID-19 do empregado, os colaboradores da agência foram encaminhados para quarentena e a agência passou por processo de descontaminação.

A CAIXA reafirma que está tomando todas as providências necessárias para garantir a segurança dos seus empregados e clientes.

SOBE PARA 6 NÚMERO DE MORTOS NO ES