Coronavírus: capixabas circulam pelas ruas e vão à praia

Data: 03/04/2020 - ES - Vit?ria - Pandemia coronav?rus - Movimento na Praia da Guarderia - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini Crédito: Vitor Jubini

A pandemia de coronavírus alterou com a rotina dos capixabas e as mudanças são visíveis, com o fechamento de escolas e de estabelecimentos comerciais. Entretanto, em alguns locais as ruas continuam cheias e algumas pessoas ainda insistem em frequentar as praias.

Mas, afinal, o que as prefeituras da Grande Vitória têm feito a fim de informarem sobre a importância do isolamento social da população? A reportagem de A Gazeta foi em busca dessas respostas junto às autoridades municipais. De forma geral, as prefeituras alegam que têm atuado junto às suas guardas municipais e equipes de salva-vidas para garantirem a conscientização.

Coronavírus: movimento de pessoas na Serra e em Vitória

Em Vitória, a prefeitura tem utilizado carros de som, acompanhados de viaturas da Guarda Municipal, para percorrer os bairros da cidade informando sobre a necessidade de as pessoas ficarem em casa e evitarem locais públicos, como praças, praias, parques e calçadão.

"O comunicado orienta também para que as os moradores de Vitória com sintomas ou dúvidas liguem para o Fala Vitória 156, e moradores de outras cidades, para o 136. O alerta reforça ainda a necessidade de higienizar as mãos com frequência e que as pessoas usem máscaras caseiras se precisarem muito sair de casa", orienta a prefeitura.

Serra

Na Serra, a prefeitura também informa que a Guarda Municipal está nas ruas orientando as pessoas a ficarem em casa. Além disso, a orientação também é feita aos banhistas nas praias pelos guarda-vidas. "Também estamos com carros de som nos bairros alertando para a importância do isolamento social", explica a prefeitura.

Para denunciar estabelecimentos abertos, os moradores devem acionar o 190, informa a Serra.

Coronavírus: movimento de pessoas em Cariacica e Vila Velha

Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha informa que para prevenir a disseminação da doença, equipes da Guarda Municipal e de fiscalização têm realizado ações integradas para garantir o cumprimento dos decretos estadual e municipal que restringem o funcionamento de estabelecimentos não essenciais.

"Além disso, outras ações integradas, que reúnem guardas e fiscais, também são programas semanalmente por meio da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin). Já nas praias os guarda-vidas também estão orientados para fazerem abordagens preventivas de conscientização para que as pessoas permaneçam em isolamento social", diz a prefeitura.

Cariacica

Em Cariacica, a prefeitura também informa que está alertando a população sobre a necessidade de cumprir isolamento social. Na cidade há uma fiscalização integrada envolvendo as secretarias de Saúde, Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente e Defesa Social, numa espécie de força-tarefa para garantir o cumprimento do decreto de fechamento.

A prefeitura explica que, desde o início da pandemia, foram fechados mais de 150 estabelecimentos comerciais (academia, bares, lojas, entre outros). Em caso de reincidência, os estabelecimentos notificados poderão pagar multa, que varia de R$ 500 a R$ 1.500, e o proprietário pode perder o direito de abrir.

Também foi informado que são feitas postagens de matérias e reportagens em suas redes sociais institucionais, além do uso de carros de som e faixas e placas com mensagens educativas de alerta ao longo dos bairros e locais de maior circulação.

Para fazer denúncia de comércios abertos, em Cariacica, o morador pode ligar para o telefone 0800 283 9255.

Como denunciar?

Vitória: O cidadão pode ligar para o telefone 156

Serra: Para denúncias, os moradores devem acionar o 190

Vila Velha: O morador pode ligar para o número 162 da Ouvidoria, no (27) 3219-9929 da Guarda Municipal ou a Polícia Militar pelo 190