Coronavírus: Caixa fecha duas agências para limpeza no Norte do ES

Em decorrência do avanço dos casos do novo coronavírus, a Caixa Econômica Federal decidiu fechar a segunda agência bancária na Região Norte do Espírito Santo. Depois de São Mateus, onde um dos funcionários foi diagnosticado com a doença, o município de Linhares teve uma de suas agências fechadas para higienização do local.
CAIXA CONFIRMA FUNCIONÁRIO DE LINHARES COM COVID-19
A medida acontece um dia após a cidade de Linhares registrar mais três novos casos confirmados da Covid-19. Em nota, a Caixa confirmou que um funcionário da agência do Centro de Linhares testou positivo e já se encontra em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico. Os demais empregados da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações do protocolo do Ministério da Saúde.
Segundo o banco, a agência foi fechada para a devida higienização de todo o espaço e a Caixa avalia a possibilidade de reabertura da unidade nos próximos dias. A instituição ressalta ainda que o fechamento de agências para higienização é dinâmico e ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando à proteção dos empregados, clientes e parceiros. Após o processo de higienização, as agências podem ser reabertas para o atendimento à população em segurança.
A Caixa destaca que a outra agência do banco, localizada no bairro Conceição, continuará funcionando normalmente.
SÃO MATEUS
A cidade de São Mateus, também na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta quarta-feira (1º), o terceiro caso confirmado do novo coronavírus. Um dos pacientes é gerente da Caixa Econômica Federal do município.
A informação foi confirmada pela Caixa na última segunda-feira (30), que informou ainda que os demais funcionários da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações de protocolo do Ministério da Saúde.
O atendimento na agência onde o paciente trabalha está suspenso desde o dia 30 de março. O banco ainda avalia a possibilidade de reabertura da unidade.
AÇÕES DE COMBATE
De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma série de medidas de prevenção e orientação aos empregados e clientes sobre a Covid-19 foram adotadas. O banco ressaltou que ampliou os serviços digitais e remotos e implantou uma nova padronização do atendimento presencial no interior das agências, onde estão sendo realizados somente os serviços sociais essenciais, como o saque sem cartão e senha de benefícios do INSS, Seguro Desemprego e Defeso, Bolsa Família, Abono Salarial e FGTS, desbloqueio de cartão e senha de contas, além do abastecimento e processamento de depósitos realizados nas máquinas de autoatendimento.
O acesso às unidades para a realização destes serviços essenciais e a utilização dos caixas eletrônicos estão sendo controlados, de forma a evitar aglomerações. Além disso, algumas agências selecionadas estão abrindo antecipadamente em uma hora, para atender os clientes que estão no chamado grupo de risco definido pela OMS.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte