Coronavírus: Caixa fecha duas agências para limpeza no Norte do ES

Agência da Caixa no Centro de Linhares fechada para limpeza Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

Em decorrência do avanço dos casos do novo coronavírus, a Caixa Econômica Federal decidiu fechar a segunda agência bancária na Região Norte do Espírito Santo . Depois de São Mateus , onde um dos funcionários foi diagnosticado com a doença, o município de Linhares teve uma de suas agências fechadas para higienização do local.

CAIXA CONFIRMA FUNCIONÁRIO DE LINHARES COM COVID-19

A medida acontece um dia após a cidade de Linhares registrar mais três novos casos confirmados da Covid-19 . Em nota, a Caixa confirmou que um funcionário da agência do Centro de Linhares testou positivo e já se encontra em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico. Os demais empregados da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações do protocolo do Ministério da Saúde.

Segundo o banco, a agência foi fechada para a devida higienização de todo o espaço e a Caixa avalia a possibilidade de reabertura da unidade nos próximos dias. A instituição ressalta ainda que o fechamento de agências para higienização é dinâmico e ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando à proteção dos empregados, clientes e parceiros. Após o processo de higienização, as agências podem ser reabertas para o atendimento à população em segurança.

A Caixa destaca que a outra agência do banco, localizada no bairro Conceição, continuará funcionando normalmente.

SÃO MATEUS

A cidade de São Mateus , também na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta quarta-feira (1º), o terceiro caso confirmado do novo coronavírus. Um dos pacientes é gerente da Caixa Econômica Federal do município.

A informação foi confirmada pela Caixa na última segunda-feira (30), que informou ainda que os demais funcionários da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações de protocolo do Ministério da Saúde.

O atendimento na agência onde o paciente trabalha está suspenso desde o dia 30 de março. O banco ainda avalia a possibilidade de reabertura da unidade.

AÇÕES DE COMBATE

De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma série de medidas de prevenção e orientação aos empregados e clientes sobre a Covid-19 foram adotadas. O banco ressaltou que ampliou os serviços digitais e remotos e implantou uma nova padronização do atendimento presencial no interior das agências, onde estão sendo realizados somente os serviços sociais essenciais, como o saque sem cartão e senha de benefícios do INSS, Seguro Desemprego e Defeso, Bolsa Família, Abono Salarial e FGTS, desbloqueio de cartão e senha de contas, além do abastecimento e processamento de depósitos realizados nas máquinas de autoatendimento.

O acesso às unidades para a realização destes serviços essenciais e a utilização dos caixas eletrônicos estão sendo controlados, de forma a evitar aglomerações. Além disso, algumas agências selecionadas estão abrindo antecipadamente em uma hora, para atender os clientes que estão no chamado grupo de risco definido pela OMS.