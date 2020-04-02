Bolsonaro diz que auxílio de R$ 600 para informais sai semana que vem

Jair Bolsonaro quer que Congresso aprove o gasto extra para pagamento de benefícios Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (2) que o pagamento do auxílio de R$ 600 para os trabalhadores informais deve começar na semana que vem. A intenção do governo é aliviar os efeitos da pandemia de coronavírus de quem perdeu ou teve a renda reduzida .

"Está a todo o vapor, semana que vem começa a pagar", afirmou o presidente. "Assinei ontem (quarta), estava aguardando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. Tem que ter o crédito também", declarou.

Bolsonaro sancionou o projeto, aprovado pelo Congresso na última quarta (1º), mas o documento ainda não foi publicado no "Diário Oficial da União". Na prática, a medida ainda não está valendo.

O presidente informou que aguarda a aprovação no Congresso de uma medida provisória para garantir a legalidade do gasto extra, já que o auxílio sairá dos cofres do governo. Ele ressaltou ainda que o Congresso tem que avalizar a criação de novas despesas e apontar as fontes de onde sairá o dinheiro.

O governo explicou que o auxílio de R$ 600, que será pago por três meses, beneficiará 54 milhões de pessoas com um custo de R$ 98 bilhões.