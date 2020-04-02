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Bolsonaro diz que auxílio de R$ 600 para informais sai semana que vem

Presidente afirmou que quer que Congresso dê aval para o gasto extra que deve chegar a R$ 98 bilhões; valor será pago por três meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:25

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:25

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro quer que Congresso aprove o gasto extra para pagamento de benefícios Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (2) que o pagamento do auxílio de R$ 600 para os trabalhadores informais  deve começar na semana que vem. A  intenção do governo é aliviar os efeitos da pandemia de coronavírus de quem perdeu ou teve a renda reduzida .
"Está a todo o vapor, semana que vem começa a pagar", afirmou o presidente. "Assinei ontem (quarta), estava aguardando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. Tem que ter o crédito também", declarou.
Bolsonaro sancionou o projeto, aprovado pelo Congresso na última quarta (1º), mas o documento ainda não foi publicado no "Diário Oficial da União". Na prática, a medida ainda não está valendo.
O presidente informou que aguarda a aprovação no Congresso de uma medida provisória para garantir a legalidade do gasto extra, já que o auxílio sairá dos cofres do governo. Ele ressaltou ainda que o Congresso tem que avalizar a criação de novas despesas e apontar as fontes de onde sairá o dinheiro.
O governo explicou que o auxílio de R$ 600, que será pago por três meses, beneficiará 54 milhões de pessoas com um custo de R$ 98 bilhões.

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Bolsonaro afirmou que a MP deve sair ainda nesta quinta (2). "Uma canetada minha errada é crime de responsabilidade, dá para vocês entenderem isso? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Não vou dar esse prazer para vocês", completou o presidente, se dirigindo a jornalistas.

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