Hospital de campanha no Ibirapuera em SP terá 2.240 leitos temporários

Estrutura inicial do hospital campanha que está sendo erguido no Ibirapuera Crédito: Divulgação/Folhapress

O complexo esportivo do Ibirapuera vai abrigar o terceiro hospital de campanha construído em São Paulo para receber pacientes com a Covid-19. No total, somando-se as estruturas erguidas no estádio do Pacaembu e no Anhembi, a cidade terá 2.240 leitos de baixa complexidade temporários.

A ideia é desafogar as unidades de saúde do município para atendimentos de casos mais graves. As obras no ginásio poliesportivo começaram no último fim de semana e, segundo o governador João Doria, serão finalizadas até o dia 1º de maio.

O espaço no Ibirapuera terá 7,5 mil metros quadrados, com 240 leitos de baixa complexidade, 28 leitos de estabilização, sala de descompressão, consultórios médicos e tomografia.