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Coronavírus no Brasil

Hospital de campanha no Ibirapuera em SP terá 2.240 leitos temporários

A ideia é desafogar as unidades de saúde do município para atendimentos de casos mais graves. As obras no ginásio poliesportivo começaram no último fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:07

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:07

Estrutura inicial do hospital campanha que está sendo erguido no Ibirapuera
Estrutura inicial do hospital campanha que está sendo erguido no Ibirapuera Crédito: Divulgação/Folhapress
O complexo esportivo do Ibirapuera vai abrigar o terceiro hospital de campanha construído em São Paulo para receber pacientes com a Covid-19. No total, somando-se as estruturas erguidas no estádio do Pacaembu e no Anhembi, a cidade terá 2.240 leitos de baixa complexidade temporários.
A ideia é desafogar as unidades de saúde do município para atendimentos de casos mais graves. As obras no ginásio poliesportivo começaram no último fim de semana e, segundo o governador João Doria, serão finalizadas até o dia 1º de maio.
O espaço no Ibirapuera terá 7,5 mil metros quadrados, com 240 leitos de baixa complexidade, 28 leitos de estabilização, sala de descompressão, consultórios médicos e tomografia.
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De acordo com o governador, o custo para a construção do local será de R$ 12 milhões. O custeio mensal será de R$ 10 milhões. Ao todo, cerca de 800 profissionais vão trabalhar neste hospital.

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