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Reflexões durante pandemia

Conselhos e ditos populares ajudam a manter o equilíbrio na quarentena

Segundo a psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Müller, o autoconhecimento é uma das vantagens da quarentena. Em época de incertezas, temos oportunidade de refletir por meio de ditos populares e conselhos de familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 16:55

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 16:55

Mulher sentindo liberdade: reflexões sobre a pandemia de coronavírus
"Uma das grande vantagens do isolamento social é que a gente pode voltar pra si mesmo", afirmou a comentarista Crédito: Freepik
Em um cenário de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), situação em que recomenda-se evitar ao máximo o contato social, o tempo pode ser destinado ao autoconhecimento. Seja trabalhando no formato de home office, tirando férias ou qualquer outra forma de evitar aglomerações, as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde são em função do distanciamento social por tempo indeterminado.
Nesta época, sabedorias passadas por gerações, ditos populares e até parábolas bíblicas começam a se conectar ainda mais com a realidade da população, com alguma "força de caráter" que colabora para um avanço. A explicação foi feita pela comentarista Adriana Müller, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no quadro CBN e a Família, da Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (7).
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Segundo a psicóloga e comentarista, apesar da época de incertezas, podemos tirar proveito da quarentena, já que o momento é propício ao cuidado pessoal e para pensar no que é ouvido, mas não refletido durante muito tempo.
"Uma das grande vantagens do isolamento social é que a gente pode voltar pra si mesmo, notar o que realmente importa em nossa vida, o que tem valor. Espero que isso fique bem marcado e que possamos levar adiante quando a quarentena passar, porque vai passar", comentou.

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Ainda de acordo com Adriana, os conselhos e frases de familiares voltam à tona e se conectam, ajudando a manter o equilíbrio.
"Quando enfrentamos desafios, os conselhos de pessoas queridas podem vir na nossa mente, podem nos fortalecer, ajudando a manter o equilíbrio. Isso acontece durante a pandemia da Covid-19, um cenário de incertezas. Nesse momento, lembrar dos conselhos pode trazer alívio ", detalhou a comentarista.
Adriana ainda ressaltou a importância de se prestar atenção aos ensinamentos que podem fazer diferença neste momento e podem trazer lembranças de pessoas.
"Quando nos lembramos dessa frases e conselhos, a gente quase consegue ouvir a voz daquela pessoa querida, o que nos fortalece. É importante prestarmos atenção no que foi passado pra gente durante nossa criação. Podem servir como boias salva vidas durante a turbulência", finalizou.
A psicóloga e comentarista semanal da Rádio CBN Vitória listou, com a ajuda dos ouvintes, alguns ditos que orientam pessoas em época de incertezas. Veja alguns:

"Deus escreve certo por linhas tortas"

Como explicou Adriana, o dito "se conecta muito com a persistência, habilidade ou força que precisamos desenvolver neste momento".
"Diante de noticias duvidosas, que se parecem verdadeiras, mas não são, a frase é adequada. Também se conecta à prudência", comentou a psicóloga.
"Se conecta muito com a solidariedade, que está presente hoje em dia", afirmou Adriana Müller.                     
Segundo detalhou a psicóloga, a frase possui um entendimento de uma "conexão com a fé, esperança, uma certeza que estamos sendo cuidados".

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