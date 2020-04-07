Conselhos e ditos populares ajudam a manter o equilíbrio na quarentena

"Uma das grande vantagens do isolamento social é que a gente pode voltar pra si mesmo", afirmou a comentarista Crédito: Freepik

Nesta época, sabedorias passadas por gerações, ditos populares e até parábolas bíblicas começam a se conectar ainda mais com a realidade da população, com alguma "força de caráter" que colabora para um avanço. A explicação foi feita pela comentarista Adriana Müller, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no quadro CBN e a Família, da Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (7).

Segundo a psicóloga e comentarista, apesar da época de incertezas, podemos tirar proveito da quarentena, já que o momento é propício ao cuidado pessoal e para pensar no que é ouvido, mas não refletido durante muito tempo.

"Uma das grande vantagens do isolamento social é que a gente pode voltar pra si mesmo, notar o que realmente importa em nossa vida, o que tem valor. Espero que isso fique bem marcado e que possamos levar adiante quando a quarentena passar, porque vai passar", comentou.

Ainda de acordo com Adriana, os conselhos e frases de familiares voltam à tona e se conectam, ajudando a manter o equilíbrio.

"Quando enfrentamos desafios, os conselhos de pessoas queridas podem vir na nossa mente, podem nos fortalecer, ajudando a manter o equilíbrio. Isso acontece durante a pandemia da Covid-19, um cenário de incertezas. Nesse momento, lembrar dos conselhos pode trazer alívio ", detalhou a comentarista.

Adriana ainda ressaltou a importância de se prestar atenção aos ensinamentos que podem fazer diferença neste momento e podem trazer lembranças de pessoas.

"Quando nos lembramos dessa frases e conselhos, a gente quase consegue ouvir a voz daquela pessoa querida, o que nos fortalece. É importante prestarmos atenção no que foi passado pra gente durante nossa criação. Podem servir como boias salva vidas durante a turbulência", finalizou.

A psicóloga e comentarista semanal da Rádio CBN Vitória listou, com a ajuda dos ouvintes, alguns ditos que orientam pessoas em época de incertezas. Veja alguns: