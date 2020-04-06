9 filmes do Festival de Cinema Vitória para assistir na quarentena

COMO COMER UM ELEFANTE (RJ)

Em uma pequena casa isolada do resto do mundo, um velho homem se afasta do convívio com as pessoas. Magoado por suas lembranças de um triste passado, este senhor, Adolfo, passa seus últimos dias arrependido por não ter visto o filho crescer. Em meio a este cenário melancólico, algo inusitado acontece. Apenas uma simples flor e a força de uma grande tempestade irão mudar seus últimos momentos de passagem nesta vida. A animação de 2009 é dirigida por Gabriel Nocera.

O cotidiano de uma criança com bronquite durante a infância em Nilópolis (RJ). Acnimação em stop-motion de 2009, dirigida por Marão. Vencedor do prêmio de Melhor Curta-Metragem Brasileiro no Anima Mundi, em 2010

A improvável - todavia autêntica - história do anão que virou gigante. Curta-metragem lançado em 2009 por Marão. Vencedor do prêmio de Melhor Animação no Festival de Cinema de Vitória, em 2009.

Em ano de Copa do Mundo, o que poderia ser pior para um garoto argentino do que morar no Brasil? Menção Honrosa no Festival de Cinema de Vitória, em 2009, e prêmio de Melhor Fotografia, no Festival de Gramado, em 2008, a ficção paulista é dirigida por André Queiroz eThaís Bologna.

Desde os 12 anos, Francisco faz fotografias do céu. Um dia, algo diferente aparece em uma das fotos, mudando a sua rotina. Animação de 2010 dirigida por Leonardo Cata Preta. Venceu o prêmio da Crítica no Cine Ceará, em 2011.

Uma bola de futebol aparece em uma tribo africana, isolada do mundo. Ela chega até os pés de um guerreiro, que descobre a magia do futebol. O curta-metragem do paulista Marcos Strassburger Souza, feito em animação 3D, foi exibido no Festival de Cinema de Vitória.

Maria José, uma menina de cinco anos, é levada a largar os estudos para trabalhar. Enquanto trabalha, cresce, casa, tem filhos e envelhece. Animação em 3D feita pelo cearense Márcio Ramos, em 2006. Vencedor do 3º Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo.

Uma marca roxa no pescoço da irmã deixa Lucas em estado de alerta. Ele tem certeza que a menina foi mordida por seu namorado, que ele acredita ser um vampiro. A partir daí, Lucas viverá momentos hilários para livrar a irmã dessa terrível maldição. Uma das poucas ficções em live-action da lista, o curta-metragem de Tatiana Nequete foi lançado em 2008. Vencedor do Troféu Marlin Azul de Melhor Filme pelo Juri Popular do 12º Festivalzinho de Cinema de Vitória, em 2011.