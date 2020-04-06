9 filmes do Festival de Cinema Vitória para assistir na quarentena

Maior evento audiovisual do Estado, o Festival de Cinema de Vitória também entrou na campanha para entreter os cinéfilos em isolamento social por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus.
Em suas páginas na rede social, a mostra listou uma série de curtas-metragens que podem ser assistidos gratuitamente em sistema de streaming. São nove títulos exibidos na programação oficial e também em sessões itinerantes, que acontecem durante todo o ano em várias cidades do Espírito Santo.
São sete animações e dois curtas em live-action que chamam a atenção pela qualidade técnica. Único capixaba da seleção, "A Flor e a Tempestade" é um belo exercício de linguagem proposto por Gabriel Nocera.
Com traços austeros e minimalismo narrativo - uma bela homenagem aos trabalhos introspectivos de Ingmar Bergman -, "A Flor e a Tempestade" disseca a relação de um homem solitário com a solidão, o tempo e a natureza.
"Vida Maria", do cearense Márcio Ramos, também merece ser conferido. Em animação tridimensional, o cineasta mistura poesia à típica aridez do Nordeste para contar a sofrida história de uma menina que precisa abandonar os estudos para ajudar no sustento da família.
Mestre da animação indie, o carioca Marão aparece com dois de seus melhores projetos: "Eu Queria ser um Monstro" e "O Anão que Virou Gigante". O último, abusa do verde e do azul (e de paletas naturalistas) para abordar preconceitos, complexos e inclusão social.
Ainda sem data definida, por conta da crise do covid-19, o Festival de Vitória está com inscrições abertas para a mostra de 2020 até 23 de maio. A ficha e o regulamento podem ser retirados no site oficial.
COMO COMER UM ELEFANTE (RJ)
Em uma pequena casa isolada do resto do mundo, um velho homem se afasta do convívio com as pessoas. Magoado por suas lembranças de um triste passado, este senhor, Adolfo, passa seus últimos dias arrependido por não ter visto o filho crescer. Em meio a este cenário melancólico, algo inusitado acontece. Apenas uma simples flor e a força de uma grande tempestade irão mudar seus últimos momentos de passagem nesta vida. A animação de 2009 é dirigida por Gabriel Nocera.
O cotidiano de uma criança com bronquite durante a infância em Nilópolis (RJ). Acnimação em stop-motion de 2009, dirigida por Marão. Vencedor do prêmio de Melhor Curta-Metragem Brasileiro no Anima Mundi, em 2010
A improvável - todavia autêntica - história do anão que virou gigante. Curta-metragem lançado em 2009 por Marão. Vencedor do prêmio de Melhor Animação no Festival de Cinema de Vitória, em 2009.
Em ano de Copa do Mundo, o que poderia ser pior para um garoto argentino do que morar no Brasil? Menção Honrosa no Festival de Cinema de Vitória, em 2009, e prêmio de Melhor Fotografia, no Festival de Gramado, em 2008, a ficção paulista é dirigida por André Queiroz eThaís Bologna.
Desde os 12 anos, Francisco faz fotografias do céu. Um dia, algo diferente aparece em uma das fotos, mudando a sua rotina. Animação de 2010 dirigida por Leonardo Cata Preta. Venceu o prêmio da Crítica no Cine Ceará, em 2011.
Uma bola de futebol aparece em uma tribo africana, isolada do mundo. Ela chega até os pés de um guerreiro, que descobre a magia do futebol. O curta-metragem do paulista Marcos Strassburger Souza, feito em animação 3D, foi exibido no Festival de Cinema de Vitória.
Maria José, uma menina de cinco anos, é levada a largar os estudos para trabalhar. Enquanto trabalha, cresce, casa, tem filhos e envelhece. Animação em 3D feita pelo cearense Márcio Ramos, em 2006. Vencedor do 3º Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo.
Uma marca roxa no pescoço da irmã deixa Lucas em estado de alerta. Ele tem certeza que a menina foi mordida por seu namorado, que ele acredita ser um vampiro. A partir daí, Lucas viverá momentos hilários para livrar a irmã dessa terrível maldição. Uma das poucas ficções em live-action da lista, o curta-metragem de Tatiana Nequete foi lançado em 2008. Vencedor do Troféu Marlin Azul de Melhor Filme pelo Juri Popular do 12º Festivalzinho de Cinema de Vitória, em 2011.
A experiência traumatizante de uma aspirante a miss ao tentar ler "O Pequeno Príncipe", clássico escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry e considerado a "bíblia" das participantes dos concursos de beleza. Animação satírica de Jansen Raveira exibido no Anima Mundi, em 2009.