Confira 10 filmes sobre epidemias mortais

O Enigma de Andrômeda (1971)

O filme se tornou hit por conta das comparações entre a história dirigida por Steven Soderbergh e a realidade do novo coronavírus. Na trama, que tem no elenco astros como Kate Winslet, Matt Damon, Marion Cotillard e Jude Law, um vírus surge na Ásia, mais especificamente na China, e se espalha rapidamente pelo mundo. Em entrevista recente, o roteirista do longa-metragem, Scott Burns, comentou as semelhanças entre ficção e realidade. "É inusitado que as pessoas me dizem, 'é estranho como é similar' (o filme em relação ao cenário global atual). Uma infecção assim era uma questão de tempo", ressaltou. No Brasil, "Contágio" pode ser assistido na HBO GO.

Obra-prima de Fernando Meirelles ("Cidade de Deus") baseado na literatura de José Saramago. Um ataque viral acaba deixando parte das pessoas com uma cegueira inexplicada. A trama serve de fio condutor para Saramago fazer uma dura análise comportamental dos dias atuais, abordando especialmente a maldade, o egoísmo e a crueldade, sentimentos inerentes ao homem. Nada é proibido em um mundo sem "visão", onde tudo é permitido. Disponível em Blu-ray no Brasil.

Um dos melhores filmes de Alfons Cuarón, diretor de "Roma" e "Gravidade". Uma epidemia faz com que as mulheres percam a capacidade de engravidar. O jornalista Theodore Faron (Clive Owen) é procurado por sua ex-esposa, a ativista Julian (Julianne Moore), que pede ajuda para transportar uma jovem grávida para um local seguro, onde cientistas possam usá-la para desenvolver uma cura capaz de acabar com o problema que pode extinguir a humanidade. Em exibição no Globoplay.

Médico do exército americano e chefe do departamento de pesquisas epidemiológicas, Sam (Dustin Hoffman) investiga uma nova doença contagiosa mortal que dizimou um acampamento militar na África. Sem que as autoridades percebam, um macaco infectado com o tal vírus é transportado clandestinamente para os Estados Unidos. O filme de Wolfgang Petersen é burocrático e convencional, mas tem o mérito de ser um dos primeiros longas-metragens a retratar a epidemia de Ebola que assombrou o continente africano na década de 1990. Em cartaz na Netflix.

Melhor trabalho de direção do britânico Terry Gilliam, ex-integrante do Monty Python. Um condenado do ano de 2035 (Bruce Willis) é enviado de volta no tempo para descobrir a causa de um vírus que acabou com quase toda a população do planeta. Destaque para a excelente atuação de Brad Pitt (uma das melhores da carreira, chegando a ser indicado ao Oscar e a vencer o Globo de Ouro) vivendo o homem neurótico que pode estar por trás da crise global. O filme deu origem a uma série de TV de mesmo nome, exibida no canal Syfy. Disponível no iTunes e Looke.

Outro filme muito comentado por conta da síndrome do Covid-19, especialmente porque o longa-metragem é sul-coreano, país considerado um dos epicentros da nova doença. Conta com os habituais exageros narrativos e estéticos presentes no cinema comercial da Coreia do Sul e pode ser visto como um ótimo filme de ação. Na trama, moradores de um subúrbio começam a morrer de uma doença respiratória. A área é posta em quarentena e o caos toma conta do local. Em cartaz na Netflix.

Quem disse que não pode existir poesia e lirismo em um filme sobre morte e epidemia? "Sentidos do Amor" prova que sim. Na trama, uma estranha doença faz com que pessoas percam um de seus sentidos. Uma cientista (Eva Green) conhece um chefe de cozinha (Ewan McGregor) enquanto a síndrome começa a avançar pelo mundo. Manter o relacionamento vai ser mais difícil do que eles podem imaginar. A direção do sempre criativo David Mackenzie ("A Qualquer Custo") tira o drama do lugar comum. Disponível em DVD.

Aclamado pela crítica e pelo público na época do lançamento, "A Cabana do Inferno" revelou o talento de Eli Roth. A trama é gore (peculiar ao trabalho do cineasta), mas tem boas metáforas sobre promiscuidade adolescente e doenças infecciosas, especialmente o HIV. Ganhou várias continuações inferiores e desnecessárias. Um grupo sai de férias para uma cabana isolada. Um deles contrai um vírus após encontrar um homem pedindo ajuda na estrada. A doença se espalha. Disponível em DVD.

Mais um polêmico filme de M. Night Shyamalan ("O Sexto Sentido"). Aqui, o suspense e o horror são apenas sugeridos, representados em forma de análise comportamental dos personagens. Uma estranha condição faz com que pessoas passem a cometer suicídio. Sem saber o que está ocorrendo, mas com medo das consequências dessa misteriosa doença, o professor Elliot Moore (Mark Wahlberg) segue, junto com sua esposa Alma (Zooey Deschanel), o amigo Julian (John Leguizamo) e sua filha de 8 anos, Jess (Ashlyn Sanchez), para uma remota fazenda na Pensilvânia. Um válido exercício de direção. Em cartaz no Telecine Play e Claro Vídeo.