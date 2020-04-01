Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que exige mais disponibilidade de leitos para os pacientes, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alterou o perfil de atendimento de hospitais da rede pública. Além de selecionar seis para serem referência de casos suspeitos e confirmados da doença, outras unidades vão assumir novos papéis na assistência hospitalar.
Coronavírus no ES. Governo muda perfil de atendimento de hospitais
Os hospitais de referência para o coronavírus continuam sendo o Dr Jayme Santos Neves, na Serra; Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória; Roberto Silvares, em São Mateus; Silvio Avidos, em Colatina; Santa Casa de Misericórdia e Infantil, em Cachoeiro de Itapemirim, conforme publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (1º).
Já o Hospital Dório Silva, na Serra, dará suporte no atendimento a casos de Covid-19. Por essa razão, no momento em que houver a necessidade de utilização dos leitos da unidade para pacientes diagnosticados com coronavírus, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas - vai assumir todo o grande trauma da região metropolitana e arredores.
O Hospital Estadual Central (HEC), por sua vez, passa a ser o serviço de referência para urgência e emergência de neurocirurgia geral, incluindo patologias como acidentes vasculares isquêmicos e hemorrágicos, lesões tumorais centrais e suas intercorrências, além de avaliações de apoio (pareceres) a instituições sem esse serviço, agora também como referência para os serviços que são referenciados para o HEUE.
Veja o novo perfil de hospitais que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS):
Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA)
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves e potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para coronavírus, incluindo gestantes; e manutenção dos serviços de referência de maternidade de alto risco, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) geral e do serviço de centro de terapia para queimados.
Serviço de referência de urgência e emergência para trauma, cirurgia geral, intoxicação por dicloreto de paraquate (herbicida) e acidentes com animais peçonhentos, antes desempenhado pelo Hospital Dr Jayme Santos Neves (HJSN); apoio clínico ao HJSN para pacientes de clínica médica geral e coronavírus - como contingência; manutenção dos serviços de hemorragia digestiva alta e baixa, para urgências dialíticas, ortopedia, cirurgia vascular, neurocirurgia e cirurgia torácica.
Serviço de referência para urgência e emergência de neurocirurgia geral, incluindo patologias como acidentes vasculares isquêmicos e hemorrágicos, lesões tumorais centrais e suas intercorrências, além de avaliações de apoio (pareceres) a instituições sem esse serviço -(incluindo UPAs e PAs), antes desempenhado pelo HJSN; manutenção dos serviços de cirurgia vascular e ortopedia já desempenhados.
Serviço de referência ao grande trauma e cirurgia vascular com avaliações de apoio (pareceres) a instituições sem esse serviço (incluindo UPAs e PAs); manutenção dos serviços já desempenhados
Serviço de referência para atendimentos de trauma menor ortopédico, antes desempenhado pelo HJSN; referência para pacientes clínicos gerais graves, exceto aqueles com diagnóstico de coronavírus e retaguarda para internação clínica de UPA/PA regulados; manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência.
Serviço de referência para atendimento de pacientes pediátricos graves e potencialmente graves com suspeita e/ou diagnóstico para coronavírus; manutenção dos demais serviços já desempenhados para urgência e emergência.
Serviço de apoio ao atendimento do paciente crônico e de alta dependência de cuidados, estáveis; apoio aos pacientes estáveis e de baixo risco clínico com diagnóstico de coronavírus - como contingência.
Serviço de referência para os pacientes clínicos gerais graves e retaguarda para internação clínica de UPA/PA regulados, exceto aqueles com diagnóstico de coronavírus; manutenção dos demais serviços já desempenhados de urgência e emergência.
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves e potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para coronavírus; manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves e potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para coronavírus; manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência, exceto a pediatria que será direcionada para outro serviço.
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves e potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para coronavírus; manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência do trauma e cirurgia geral.
Serviço de referência para acolhimento aos pacientes graves e potencialmente graves com suspeita e diagnóstico para coronavírus; manutenção dos serviços já desempenhados para urgência e emergência.