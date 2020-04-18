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Nas divisas do Estado

Barreira sanitária 'pega' quase 40 pessoas com sintomas da Covid-19 no ES

Ao todo, cerca de 115 mil pessoas já foram abordadas nas cinco barreiras montadas nas divisas do ES com a Bahia, o Rio de Janeiro e Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 11:48

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 11:48

Motoristas são abordados em barreiras sanitárias montadas no ES
Motoristas são abordados em barreiras sanitárias montadas no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cerca de 115 mil pessoas já foram abordadas nas barreiras sanitárias criadas para controlar a entrada de infectados pelo novo coronavírus nas divisas do Espírito Santo com os estados do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Desse total, 36 pessoas apresentavam sintomas da doença.
Funcionando desde o dia 25 de março, quatro das cinco barreiras existentes no estado foram montadas no interior, nos municípios de Mimoso do Sul, Iúna, Baixo Guandu e Pedro Canário. A quinta está localizada na Ceasa, em Cariacica.
Barreira sanitária pega quase 40 pessoas com sintomas da Covid-19 no ES
O objetivo do trabalho, que envolve a parceia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de profissionais da saúde, é dar informações aos motoristas sobre a doença e também identificar a presença de sintomas da Covid-19.
Motoristas são abordados em barreiras sanitárias do ES para medição de temperatura
Motoristas são abordados em barreiras sanitárias do ES para medição de temperatura Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Motoristas e passageiros passam por um processo de checagem, que inclui a medição da temperatura.
"Isso é bom porque incentiva a gente a se proteger mais", diz o caminhoneiro Jonas almeida.

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"Esse trabalho é importante porque fazemos toda uma orientação do que essas pessoas devem fazer. Tanto para aquelas que estão assintomáticas, para que possam manter o distanciamento social, quanto para aquelas que têm sinais e sintomas, para que possam tomar as medidas necessárias nesse caso", pontua o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.
Por isso, quem está na linha de frente no combate à Covid-19 faz um apelo: "Tenham uma boa higiene, lavem as mãos com sabem, se possível usem álcool. Ao chegar em casa, deixem o calçado do lado de fora, tire a roupa, tome um banho para não levar o vírus pra casa", indica a técnica em enfermagem Olga Sueli, que vem atuando nas barreiras sanitárias.
Com informações do G1 ES

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