Motoristas são abordados em barreiras sanitárias montadas no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Funcionando desde o dia 25 de março, quatro das cinco barreiras existentes no estado foram montadas no interior, nos municípios de Mimoso do Sul, Iúna, Baixo Guandu e Pedro Canário. A quinta está localizada na Ceasa, em Cariacica

Your browser does not support the audio element. Barreira sanitária pega quase 40 pessoas com sintomas da Covid-19 no ES

O objetivo do trabalho, que envolve a parceia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de profissionais da saúde, é dar informações aos motoristas sobre a doença e também identificar a presença de sintomas da Covid-19

Motoristas são abordados em barreiras sanitárias do ES para medição de temperatura Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Motoristas e passageiros passam por um processo de checagem, que inclui a medição da temperatura.

"Isso é bom porque incentiva a gente a se proteger mais", diz o caminhoneiro Jonas almeida.

"Esse trabalho é importante porque fazemos toda uma orientação do que essas pessoas devem fazer. Tanto para aquelas que estão assintomáticas, para que possam manter o distanciamento social, quanto para aquelas que têm sinais e sintomas, para que possam tomar as medidas necessárias nesse caso", pontua o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.

Por isso, quem está na linha de frente no combate à Covid-19 faz um apelo: "Tenham uma boa higiene, lavem as mãos com sabem, se possível usem álcool. Ao chegar em casa, deixem o calçado do lado de fora, tire a roupa, tome um banho para não levar o vírus pra casa", indica a técnica em enfermagem Olga Sueli, que vem atuando nas barreiras sanitárias.