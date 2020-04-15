Equipe fará a abordagem de veículos de passageiros e de cargas e restringirá o acesso ao entreposto da Ceasa Crédito: Divulgação/Ceasa

Para prevenir a proliferação da Covid-19 , as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), em Cariacica , passaram a adotar um novo procedimento. A partir desta quarta-feira (15), uma barreira sanitária vai controlar o fluxo nas portarias da unidade. O objetivo é garantir e preservar a segurança do funcionamento do serviço essencial de comercialização de alimentos. A ação será coordenada pelo Centro de Comando e Controle de prevenção ao Covid-19 em parceria com Prefeitura de Cariacica e oito órgãos estaduais.

Todos os veículos de passageiros e de cargas serão abordados por uma equipe de segurança. Para ter acesso ao entreposto, lojistas, freteiros, ambulantes, produtores rurais, compradores, diaristas e microempreendedores individuais serão cadastrados.

O público caracterizado como de interesse na comercialização de hortifrutigranjeiro realizado na unidade terá que responder a um questionário. Além disso, será feita a medição de temperatura. Quem tiver com sintoma de febre será orientado a procurar uma unidade de saúde.

Your browser does not support the audio element. Ceasa adota barreira sanitária para impedir transmissão da Covid-19

A barreira é fundamental para garantir que apenas pessoas essenciais ao funcionamento do mercado acessem a Ceasa com segurança, diminuindo o risco de contágio. Além disso, será um reforço nas medidas de orientação a proteção que a unidade vem adotando desde o início da pandemia, enfatizou o diretor-presidente da Ceasa, Fernando Rocha.

A Ceasa presta um serviço essencial de abastecimento de alimentos para todo o Espírito Santo. Por isso, é importante que esse serviço continue funcionando para o bem da alimentação de toda a população do Estado. Porém, é necessário ter limitações no acesso de pessoas. A ação é fundamental para que a partir da próxima semana o acesso ao local seja restrito para aquelas pessoas cadastradas", comentou Rocha.

Coronavírus: movimento de pessoas em Cariacica e Vila Velha

Representante do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, explicou que a escolha da Ceasa para implementação da barreira sanitária foi motivada pelo grande fluxo de pessoas que circulam diariamente na unidade. A medida segue até o dia 30 de abril.

Mais uma barreira sanitária instalada no Espírito Santo com o objetivo de proteger e cuidar da sociedade. Na Ceasa, temos vários trabalhadores rurais que vêm de várias partes do Estado a partir de 3h da manhã. As pessoas abordadas são conscientizadas na necessidade de fazer a prevenção na vida dela, da família e das pessoas no qual ela se encontra. Para quem tiver sintoma da doença, não poderá entrar no mercado e iremos acionar a Secretaria de Saúde que poderá até vir buscar essa pessoa", disse.

O diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, informou que equipes do Instituto estarão atuando a exemplo de como tem sido feito nas barreiras localizadas nas divisas do Estado. O Idaf tem estado presente, desde o início, prestando apoio nas ações de combate ao novo Coronavírus nas atividades que lhe competem. É um momento de integração, de somarmos esforços, disse Louzada.

AS MEDIDAS DA CEASA

Intensificação da limpeza e higienização do entreposto;

Sabão líquido, água e papel em todos os banheiros e nas nove pias instaladas;

Cancelamento de visitas monitoradas;

Empresas prestadoras de serviço terceirizadas devem cumprir as orientações de higienização e a fornecerem equipamentos de proteção individual aos funcionários;

Servidores que atuam no Mercado trabalham com todas as medidas necessárias de proteção individual como: uso de máscara, luvas e higienização com álcool;