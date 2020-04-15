Contra o coronavírus, becos e escadarias são higienizados em Vitória

Equipes começaram a fazer a higienização de escadarias e corrimãos no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Central de Serviços

Mais de 500 becos e escadarias de Vitória vão receber o serviço de sanitização, uma higienização realizada com cloro, água e desinfetante para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no município. A atividade já foi iniciada e, nesta terça-feira (14), as equipes percorreram a região do Centro.

Segundo informações da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, a medida visa garantir a segurança da população que precisa sair de casa, por trabalho ou para atividades essenciais, durante a pandemia.

Ainda de acordo com a Central de Serviços, todas as cerca de 580 escadarias e becos vão passar pela higienização seguindo a programação de varrição da cidade, conforme cronograma órgão.