Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prevenção

Contra o coronavírus, becos e escadarias são higienizados em Vitória

Pontos de ônibus e unidades de saúde também vão ser submetidos a uma limpeza específica para conter a disseminação da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 06:00

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 06:00

Equipes começaram a fazer a higienização de escadarias e corrimãos no Centro de Vitória
Equipes começaram a fazer a higienização de escadarias e corrimãos no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Central de Serviços
Mais de 500 becos e escadarias de Vitória vão receber o serviço de sanitização, uma higienização realizada com cloro, água e desinfetante para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no município. A atividade já foi iniciada e, nesta terça-feira (14), as equipes percorreram a região do Centro. 
Segundo informações da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, a medida visa garantir a segurança da população que precisa sair de casa, por trabalho ou para atividades essenciais, durante a pandemia. 
Ainda de acordo com a Central de Serviços,  todas as cerca de 580 escadarias e becos vão passar pela higienização seguindo a programação de varrição da cidade, conforme cronograma órgão.
As equipes estão entrando onde o caminhão-pipa não tem acesso e portam bombas individuais para fazer a higienização. Seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de usar cloro para limpeza de ambientes externos, o serviço também será realizado em pontos de ônibus, calçadas e unidades de saúde do município.   

Veja Também

Linhares confirma transmissão comunitária do coronavírus

Aos 70 anos, asmática e hipertensa, idosa do ES está curada da Covid-19

Alunos da rede pública do ES terão aulas pela TV e por aplicativo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Musculação
Viva o ciático
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Luan Santana
Luan Santana comemora 18 anos de carreira com show em Cariacica; ingressos já estão à venda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados