Linhares confirma transmissão comunitária do coronavírus

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou, nesta terça-feira (14), o seu primeiro caso de transmissão comunitária do novo coronavírus. Isso ocorre quando não há como identificar a origem da contaminação. Com isso, a possibilidade de contágio atinge níveis muito mais elevados. O Espírito Santo já tinha anunciado a transmissão comunitária da doença desde o último dia 30 de março.
A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares confirmou mais três casos de coronavírus em Linhares, todos moradores do bairro Interlagos. Agora, o número de casos confirmados da doença no município soma 12 pacientes. Dos três pacientes que testaram positivo para a doença nesta terça (14), um é o primeiro registro de transmissão comunitária em Linhares.O boletim epidemiológico da Secretária de Estado da Saúde (Sesa) aponta 11 casos em Linhares.
De acordo com o secretário municipal de saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, o caso comunitário é uma mulher, que não se sabe onde ela foi contaminada. Nos casos anteriores confirmados no município, a prefeitura conseguiu saber a origem da transmissão.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
Dos doze casos confirmados em Linhares, a prefeitura informou que são cinco curados clinicamente, seis estão em isolamento domiciliar e um óbito.
Com a confirmação dos três casos no bairro Interlagos, o local passa a liderar o ranking dos bairros com mais casos positivos da doença em Linhares, totalizando quatro casos. Em seguida vem: Planalto (2); Centro (2); Três Barras (2); Araçá (1) e Aviso (1).