Linhares confirma transmissão comunitária do coronavírus

Prefeitura de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares confirmou mais três casos de coronavírus em Linhares, todos moradores do bairro Interlagos. Agora, o número de casos confirmados da doença no município soma 12 pacientes. Dos três pacientes que testaram positivo para a doença nesta terça (14), um é o primeiro registro de transmissão comunitária em Linhares.O boletim epidemiológico da Secretária de Estado da Saúde (Sesa) aponta 11 casos em Linhares.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, o caso comunitário é uma mulher, que não se sabe onde ela foi contaminada. Nos casos anteriores confirmados no município, a prefeitura conseguiu saber a origem da transmissão.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

Dos doze casos confirmados em Linhares, a prefeitura informou que são cinco curados clinicamente, seis estão em isolamento domiciliar e um óbito