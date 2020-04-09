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Sétima morte no ES

Secretaria de Linhares confirma morte de morador com coronavírus

O paciente estava internado na UTI do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 08:12

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 08:12

Prefeitura de Linhares
Com a morte do paciente, subiu para dois o número de óbitos na Região Norte do Espírito Santo Crédito: Tv Gazeta Norte
A Secretaria de Saúde de Linhares confirmou, na manhã desta quinta-feira (9), a morte de um paciente que estava internado infectado com o novo coronavírus. A vítima é Jocival Marchiori, de 55 anos, ex-diretor de uma escola estadual do município. Essa é a primeira morte pela doença registrada na cidade e a segunda na Região Norte do Espírito Santo. Com essa confirmação, o Espírito Santo tem sete mortes por Covid-19. 
O paciente estava internado há mais de uma semana em estado grave, na UTI do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde não resistiu e morreu. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde também confirmou a morte e informou que as atualizações de dados serão passadas por meio do boletim diário. "A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma óbito por Covid-19 ocorrido nesta quinta-feira (09), de homem, 55 anos, morador de Linhares com comorbidade".

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No último sábado (4), um paciente de São Mateus, diagnosticado com a Covid-19 teve a morte confirmada. A vítima era Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, gerente de uma agência bancária em São Mateus.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (8) pela Prefeitura de Linhares, 209 casos foram notificados, 8 foram confirmados, 102 foram descartados e 99 continuam sendo investigados.
Segundo o boletim, do total de casos confirmados, cinco já são considerados curados clinicamente e dois pacientes estão em isolamento domiciliar. O oitavo caso era do paciente que estava internado na UTI, mas faleceu. Esse dado deve ser incluído no boletim desta quinta-feira (9).

CORONAVÍRUS NO ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no boletim divulgado nesta quarta-feira (8), atualizou os dados do novo coronavírus no Espírito Santo. São 273 casos confirmados da doença.
Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 180 estão em isolamento residencial e 46 estão internados, sendo 29 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Seis óbitos foram confirmados e três seguem em investigação.

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A Sesa reforça ainda que o Espírito Santo já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

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