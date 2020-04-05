Caixa fecha duas agências bancárias por causa do novo coronavírus no Norte do ES Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Caixa Econômica Federal de São Mateus, vítima da Covid-19, o Sindicato dos Bancários (Sindibancários-ES) decidiu reivindicar o fechamento de todas as agências no Estado e por tempo indeterminado. Após a morte de Marcos Antônio Vieira dos Santos , funcionário dade, vítima da Covid-19, o Sindicato dos Bancários (Sindibancários-ES) decidiu reivindicar o fechamento de todas as agências no Estado e por tempo indeterminado.

Your browser does not support the audio element. Após morte de gerente, bancários querem agências fechadas no ES

O coordenador geral do Sindibancários-ES, Jonas Freire, adianta que, ainda na noite deste sábado (04) , encaminhou um ofício ao governador Renato Casagrande pedindo o encerramento do ciclo de trabalho presencial.

Primeiro caso de Covid-19 em São Mateus, Marcos era gerente de uma agência bancária Crédito: Arquivo pessoal

"Nosso desejo é preservar a vida e a saúde dos funcionários. As instituições têm funcionado com atendimento reduzido, na parte interna, mas, mesmo assim, é quase impossível evitar aglomerações, especialmente em unidades como a Caixa Econômica Federal, que têm uma rotatividade enorme por conta dos pagamentos dos programas sociais", acredita.

Jonas Freire relata, ainda, que enviou o mesmo ofício ao governo do Estado em meados de março, quando foi assinado um decreto regulatório sobre o funcionamento das unidades bancárias.

"Temos recebido reclamações de alguns funcionários que estão preocupados com a saúde, pois o atendimento não está tão restrito como deveria. Também faltam equipamentos de segurança. Muitos não estão usando máscaras ou luvas. Estamos cobrando um rodízio das atividades junto a Federação Nacional dos Bancos ( Fenaban)", informa.

Jonas Freire não vê necessidade de atividades comerciais ainda em funcionamento, como os trabalhos de correspondentes bancários e das financeiras. "O governo deveria criar uma ação especial para as questões sociais, como o pagamento do programa Bolsa-Família e do vindouro auxílio de R$ 600 para os mais necessitados. Como saída, vejo a criação de uma escala de atendimento, para evitar aglomerações", complementa.

MORTE

Infectado pelo novo coronavírus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, morreu neste sábado (4), em São Mateus, no Norte do Estado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima trabalhava em uma agência da Caixa Econômica Federal da cidade, e o falecimento aconteceu por volta das 15h.

O gerente do banco foi o primeiro caso confirmado da Covid-19 na cidade. O falecimento aconteceu nove dias depois de sua internação, em um hospital particular do município. Ainda segundo as informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dele era considerado estável durante a manhã de sábado (04), mas se agravou ao longo do dia.

Sem ter feito nenhuma viagem recente ao exterior, a vítima teria começado a se queixar de dores no último dia 18 de março, de acordo com familiares. Cerca de uma semana depois, os sintomas se agravaram e ele passou a sofrer com febre e falta de ar. No dia 26 de março ele se dirigiu ao hospital e realizou o teste para o novo coronavírus. A confirmação veio no domingo, dia 29 de março.