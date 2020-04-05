Moradores prestam homenagem a gerente de banco morto por Covid-19 no ES

Moradores de São Mateus prestam homenagem em frente à agência da Caixa ao gerente morto por Covid-19 Crédito: Reprodução

Moradores se reuniram na noite deste sábado (4) em frente à agência da Caixa Econômica Federal em que Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, trabalhava em São Mateus, no Norte do Estado, para prestar uma homenagem, após a divulgação de sua morte nesta tarde. O gerente do banco foi a sexta vítima do coronavírus no Estado.

As imagens mostram a emoção das pessoas que se dirigiram ao local, principalmente em automóveis. Uma salva de palmas marcou a despedida, e logo os transeuntes se dispersaram.

gerente do banco foi o primeiro caso confirmado da Covid-19 na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O falecimento aconteceu nove dias depois da internação, em um hospital particular da cidade. Ainda segundo as informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dele era considerado estável durante esta manhã, mas se agravou ao longo do dia.

Sem ter feito nenhuma viagem recente ao exterior, a vítima teria começado a se queixar de dores no último dia 18 de março, de acordo com familiares. Cerca de uma semana depois, os sintomas se agravaram e ele passou a sofrer com febre e falta de ar. Na quinta-feira (26), ele se dirigiu ao hospital e realizou o teste para o novo coronavírus. A confirmação veio no domingo, dia 29 de março.

CAIXA SE MANIFESTA

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal lamentou a morte do funcionário. Veja abaixo na íntegra:

É com imenso pesar que a CAIXA recebeu a notícia do falecimento do empregado Marcos Antônio Vieira dos Santos, vítima da COVID-19. A CAIXA se solidariza com a família e informa que está prestando toda assistência necessária. Marcos era natural da cidade de Montanha (ES) e atuava na Agência São Mateus, na cidade de São Mateus (ES).

Tão logo houve a confirmação do quadro positivo para COVID-19 do empregado, os colaboradores da agência foram encaminhados para quarentena e a agência passou por processo de descontaminação.