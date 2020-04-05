Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Mateus

Moradores prestam homenagem a gerente de banco morto por Covid-19 no ES

Vídeo mostra uma salva de palmas para o funcionário em frente a agência da Caixa em São Mateus. Ele foi a sexta vítima do coronavírus no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 21:57

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 21:57

Moradores de São Mateus prestam homenagem em frente à agência da Caixa ao gerente morto por Covid-19
Moradores de São Mateus prestam homenagem em frente à agência da Caixa ao gerente morto por Covid-19 Crédito: Reprodução
Moradores se reuniram na noite deste sábado (4) em frente à agência da Caixa Econômica Federal em que Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, trabalhava em São Mateus, no Norte do Estado, para prestar uma homenagem, após a divulgação de sua morte nesta tarde. O gerente do banco foi a sexta vítima do coronavírus no Estado. 
As imagens mostram a emoção das pessoas que se dirigiram ao local, principalmente em automóveis.  Uma salva de palmas marcou a despedida, e logo os transeuntes se dispersaram.
gerente do banco foi o primeiro caso confirmado da Covid-19 na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O falecimento aconteceu nove dias depois da internação, em um hospital particular da cidade. Ainda segundo as informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dele era considerado estável durante esta manhã, mas se agravou ao longo do dia.

Veja Também

Espírito Santo registra sexta morte por coronavírus

Sem ter feito nenhuma viagem recente ao exterior, a vítima teria começado a se queixar de dores no último dia 18 de março, de acordo com familiares. Cerca de uma semana depois, os sintomas se agravaram e ele passou a sofrer com febre e falta de ar. Na quinta-feira (26), ele se dirigiu ao hospital e realizou o teste para o novo coronavírus. A confirmação veio no domingo, dia 29 de março.

CAIXA SE MANIFESTA

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal lamentou a morte do funcionário. Veja abaixo na íntegra:
É com imenso pesar que a CAIXA recebeu a notícia do falecimento do empregado Marcos Antônio Vieira dos Santos, vítima da COVID-19. A CAIXA se solidariza com a família e informa que está prestando toda assistência necessária. Marcos era natural da cidade de Montanha (ES) e atuava na Agência São Mateus, na cidade de São Mateus (ES).
Tão logo houve a confirmação do quadro positivo para COVID-19 do empregado, os colaboradores da agência foram encaminhados para quarentena e a agência passou por processo de descontaminação.
A CAIXA reafirma que está tomando todas as providências necessárias para garantir a segurança dos seus empregados e clientes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime
Imagem de destaque
Professora do ES usa diploma falso, é demitida e terá que devolver R$ 6,2 mil
Tênis
João Fonseca devolve derrotas para chileno e avança às oitavas em Munique

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados