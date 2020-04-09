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70 servidores

Para preservar a família, profissionais de saúde estão em hotéis de Linhares

A medida visa evitar o contato dos profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus com familiares, diminuindo os riscos de contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 12:50

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 12:50

09/04/20 - Linhares - Profissionais de saúde começam a ocupar hotéis de Linhares
Os profissionais de saúde de Linhares estão hospedados em hotéis localizados em pontos estratégicos da cidade Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus em Linhares já estão ocupando os hotéis da cidade. A medida, segundo a prefeitura, é para proteger as pessoas que atuam em hospitais e unidades de saúde. Até o momento, 70 servidores já entraram no projeto e estão hospedados na rede hoteleira do município.
De acordo com a prefeitura, a medida vai atingir diversos profissionais que atuam em locais, como o Hospital Geral de Linhares (HGL), Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), que é a Unidade Sentinela, e unidades de saúde. O objetivo é evitar que esses servidores tenham contato com familiares idosos, mulheres grávidas e com bebês.

LIMPEZA

Ainda segundo o secretário de Finanças e Planejamento, Bruno Margotto Marianelli, os hotéis passarão por rigorosos processos de limpeza, para evitar a proliferação do vírus. Todo protocolo de limpeza e desinfecção que são preconizados para a população e para a sociedade serão tratados aqui também nos estabelecimentos que vão receber esses profissionais. A Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária vão ser responsáveis por isso e tudo vai ser feito com o maior cuidado, pontua.

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Segundo Marianelli, os servidores devem permanecer nos hotéis pelo período de dois meses, podendo ser estendido. Como todos sabemos, há uma indefinição sobre a longevidade dessa pandemia, esperamos que seja um período mais curto possível, mas a programação, a estimativa que temos e a nossa preparação é para que esses profissionais possam ficar por 60 dias, uma estimativa, mas é o que estamos trabalhando hoje, conclui.

PROFISSIONAIS APROVAM A MEDIDA

09/04/20 - Linhares - Profissionais de saúde começam a ocupar hotéis de Linhares
Cyntia Sodré Rigoni de Lima é enfermeira e atua no Hospital Geral de Linhares e em Unidades de Saúde do município Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Os profissionais da área da saúde que optaram por ficar hospedados em hotéis e assim evitar o contato com familiares, diminuindo as chances de contaminação pelo vírus, revelam que a iniciativa garante segurança para todos. Foi uma sensação de segurança, de saber que nós, profissionais da saúde, temos a escolha de não passar isso para os nossos familiares ou de retardar essa transmissão, comenta a enfermeira Cyntia Sodré Rigoni de Lima.
Segundo ela, o trabalho realizado na linha de frente do combate à Covid-19 aumenta as chances de transmissão do vírus. É bem desconfortável, porque exerço minha profissão em dois ambientes, trabalho de domingo a domingo, nas Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta e no Hospital Geral de Linhares no sábado e domingo. Então, as chances de propagação para os meus familiares são muito maior, explica.
Já a médica Ketoly Pascoal Colati, que mora com o pai, de 61 anos, diz que a possibilidade de não precisar expor a família aos riscos deixa os profissionais mais tranquilos. Segurança é a palavra que define nesse momento para quem a gente ama. Nossa maior preocupação é está levando esse vírus para alguém que a gente tem um carinho, um amor muito grande dentro de casa e isso é uma constante na nossa vida. Essa oportunidade que a prefeitura deu para os profissionais de saúde faz com que a gente fique mais tranquilo em preservar a saúde de quem a gente está lá guardadinho no nosso cantinho. Poder ter uma noite de sono tranquila e poder acordar e ir descansada para o trabalho, é bem gratificante. Ter esse reconhecimento, esse cuidado com os profissionais de saúde, ressalta.

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CORONAVÍRUS EM LINHARES

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (8), Linhares tem até o momento, 209 casos notificados, sendo 8 confirmados, 102 descartados e 99 casos suspeitos da Covid-19.
Nesta quinta-feira (9), o município registrou a primeira morte pela Covid-19. O professor Jocival Marchiori, de 55 anos, foi diagnosticado com a doença e estava internado, em tratamento, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus.

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Esta é a segunda morte pela doença na Região Norte do Espírito Santo. No último sábado (4), o gerente de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, também faleceu em decorrência da doença.
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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