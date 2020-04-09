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Comoção na cidade

Linhares decreta luto de 3 dias após morte de professor com Covid-19

Jocival Marchiori, de 55 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus e faleceu nesta quinta-feira (9). A perda causa grande comoção na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 10:12

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 10:12

Prefeitura de Linhares decreta luto oficial de três dias pela morte de Nozinho Corrêa
Durante a validade do decreto, a bandeira de Linhares, em frente à prefeitura ficará em meio mastro Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Após registrar a primeira morte pela Covid-19, a Prefeitura de Linhares decretou, nesta quinta-feira (9), luto oficial por três dias pelo falecimento do professor Jocival Marchiori, de 55 anos. O educador foi diagnosticado com o novo coronavírus e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, onde faleceu.
Jocival era professor e atuou, segundo o prefeito do município, Guerino Zanon, durante 25 anos como diretor da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes, mais conhecido como Colégio Estadual. O diagnóstico pela Covid-19 causou grande comoção na cidade.

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Em nota de pesar, o prefeito relembrou a trajetória do educador e lamentou a morte de Jocival. Lamento imensamente sua perda e, neste momento de dor e tristeza, em nome de todos os linharenses, expresso, consternado, solidariedade aos familiares e amigos, bem como à toda comunidade acadêmica e administrativa do Estadual, escreveu.
Zanon destacou ainda a relevância dos serviços prestados pelo professor para a educação no município e, por isso, decretou o luto oficial. Compartilho publicamente minha gratidão pelo privilégio da convivência com um ser humano exemplar, educador de excelência, e reitero absoluto reconhecimento ao legado construído pelo professor Jocival ao longo de tantos anos dedicados à causa da Educação.

PRIMEIRA MORTE EM LINHARES

A morte do professor Jocival Marchiori, de 55 anos, é a primeira registrada em Linhares e reforça a necessidade da população adotar medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
Esta é a segunda morte pela doença na Região Norte do Espírito Santo. No último sábado (4), o gerente de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, também faleceu em decorrência da doença.

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Segundo o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (8), Linhares tem até o momento,  209 casos notificados, sendo 8 confirmados, 102 descartados e 99 casos suspeitos da Covid-19.

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