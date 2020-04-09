Linhares decreta luto de 3 dias após morte de professor com Covid-19

Durante a validade do decreto, a bandeira de Linhares, em frente à prefeitura ficará em meio mastro Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Jocival era professor e atuou, segundo o prefeito do município, Guerino Zanon, durante 25 anos como diretor da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes, mais conhecido como Colégio Estadual. O diagnóstico pela Covid-19 causou grande comoção na cidade.

Em nota de pesar, o prefeito relembrou a trajetória do educador e lamentou a morte de Jocival. Lamento imensamente sua perda e, neste momento de dor e tristeza, em nome de todos os linharenses, expresso, consternado, solidariedade aos familiares e amigos, bem como à toda comunidade acadêmica e administrativa do Estadual, escreveu.

Zanon destacou ainda a relevância dos serviços prestados pelo professor para a educação no município e, por isso, decretou o luto oficial. Compartilho publicamente minha gratidão pelo privilégio da convivência com um ser humano exemplar, educador de excelência, e reitero absoluto reconhecimento ao legado construído pelo professor Jocival ao longo de tantos anos dedicados à causa da Educação.

PRIMEIRA MORTE EM LINHARES

A morte do professor Jocival Marchiori, de 55 anos, é a primeira registrada em Linhares e reforça a necessidade da população adotar medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Esta é a segunda morte pela doença na Região Norte do Espírito Santo . No último sábado (4), o gerente de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, também faleceu em decorrência da doença.