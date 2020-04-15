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Alta hospitalar

Aos 70 anos, asmática e hipertensa, idosa do ES está curada da Covid-19

Desde o dia 4 deste mês na UTI do hospital Evangélico, ela apresentava sintomas típicos de uma pneumonia, como a dificuldade de respirar. Para uma das filhas, Rosely Monteiro, de 48 anos, a saída da mãe do hospital foi um milagre a ser comemorado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 21:06

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 21:06

Laucília e os filhos: todos apresentaram sintomas da Covid-19
Laucília e os filhos: todos apresentaram sintomas da Covid-19 Crédito: Arquivo da família
Diante de tantas histórias tristes, um motivo a mais para acreditar: dona Laucília Tomazelli Sartório, pensionista de 70 anos, asmática e hipertensa, moradora de Retiro do Congo, em Vila Velha, está curada da Covid-19. Desde o dia 4 de abril na UTI do Hospital Evangélico, ela apresentava sintomas típicos de uma pneumonia, como a dificuldade de respirar. Para uma das filhas, Rosely Monteiro, microempreendedora de 48 anos, a saída da mãe do hospital foi um milagre a ser comemorado.
Inicialmente, Laucília foi levada para outro hospital em Vila Velha, onde a equipe médica acreditava que o quadro da idosa estava relacionado a uma pneumonia comum. Isso foi quase um mês atrás. Minha mãe chegou a tomar antibiótico, mas a febre voltava. No Evangélico, foi realizada tomografia e ela foi logo isolada e encaminhada para a UTI. Ela já tem asma, apresentou ainda mais falta de ar e passou a tossir, contou Rosely.

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A filha de dona Laucília contou ainda que ela e três irmãos apresentam sintomas do novo coronavírus, sendo que um deles fez o teste e o resultado foi positivo. Apesar disso, todos estão com os sintomas controlados e praticam o distanciamento social. Nossa mãe está 100% curada e disse que foi muito bem tratada. Não chegou a ser entubada, só tinha auxílio do oxigênio pelo nariz. O médico plantonista passou para nós todos os dias, por telefone, as notícias dela, relatou.

FOI DESESPERADOR

Muito feliz em estar novamente com a mãe, Rosely desabafou. Com 48 horas no CTI, passou a ser administrada cloroquina na minha mãe e passou a febre. Ontem, ela já havia sido liberada para o quarto. No primeiro momento foi desesperador, não tenho palavras para explicar o que vivemos. Não iríamos ter contato com ela por alguns dias e pensamos que nunca a veríamos novamente. Mas somos pessoas de muita fé, tinham muitas pessoas intercedendo por ela. Deus operou um milagre. Queria expressar gratidão a Deus, ao hospital Evangélico e a todos que nos ajudaram por orações. Desejo que muitas famílias experimentem a cura e o milagre, disse por fim.

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