Aos 70 anos, asmática e hipertensa, idosa do ES está curada da Covid-19

Laucília e os filhos: todos apresentaram sintomas da Covid-19 Crédito: Arquivo da família

Diante de tantas histórias tristes, um motivo a mais para acreditar: dona Laucília Tomazelli Sartório, pensionista de 70 anos, asmática e hipertensa, moradora de Retiro do Congo, em Vila Velha, está curada da Covid-19. Desde o dia 4 de abril na UTI do Hospital Evangélico, ela apresentava sintomas típicos de uma pneumonia, como a dificuldade de respirar. Para uma das filhas, Rosely Monteiro, microempreendedora de 48 anos, a saída da mãe do hospital foi um milagre a ser comemorado.

Inicialmente, Laucília foi levada para outro hospital em Vila Velha, onde a equipe médica acreditava que o quadro da idosa estava relacionado a uma pneumonia comum. Isso foi quase um mês atrás. Minha mãe chegou a tomar antibiótico, mas a febre voltava. No Evangélico, foi realizada tomografia e ela foi logo isolada e encaminhada para a UTI. Ela já tem asma, apresentou ainda mais falta de ar e passou a tossir, contou Rosely.

A filha de dona Laucília contou ainda que ela e três irmãos apresentam sintomas do novo coronavírus, sendo que um deles fez o teste e o resultado foi positivo. Apesar disso, todos estão com os sintomas controlados e praticam o distanciamento social. Nossa mãe está 100% curada e disse que foi muito bem tratada. Não chegou a ser entubada, só tinha auxílio do oxigênio pelo nariz. O médico plantonista passou para nós todos os dias, por telefone, as notícias dela, relatou.

FOI DESESPERADOR