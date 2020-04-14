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Porto Alegre

Idoso recuperado da Covid-19 comemora alta do hospital tocando sino

A cena foi acompanhada por profissionais do hospital e familiares. Enquanto passava no corredor, empurrado em uma cadeira de rodas, enfermeiras batiam palmas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 19:09

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 19:09

Idoso comemora recuperação
Idoso comemora recuperação Crédito: Divulgação/Hospital Centenário
Para comemorar a alta após internação por Covid-19, Antenor Lopes, 85, tocou o sino do Hospital Centenário, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi o primeiro internado no hospital, no dia 1º de abril, e teve alta nesta terça-feira (14).
A cena foi acompanhada por profissionais do hospital e familiares. Enquanto passava no corredor, empurrado em uma cadeira de rodas, enfermeiras batiam palmas.
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"O senhor é um vitorioso. O senhor venceu a doença e está aqui hoje para comemorar a vida", disse uma profissional do hospital ao convidar Lopes para tocar o sino. A cena foi registrada em um vídeo com mais de 24.000 visualizações na página do hospital no Facebook.
"Viu pai? Bate o sino lá", disse o filho de Lopes, que aguardava com a família.
O sino foi emprestado por um empresário, segundo o hospital. Segundo a instituição, o paciente seguirá para sua residência, onde deverá seguir com os cuidados.

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