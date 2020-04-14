Idoso recuperado da Covid-19 comemora alta do hospital tocando sino

Idoso comemora recuperação Crédito: Divulgação/Hospital Centenário

Para comemorar a alta após internação por Covid-19, Antenor Lopes, 85, tocou o sino do Hospital Centenário, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi o primeiro internado no hospital, no dia 1º de abril, e teve alta nesta terça-feira (14).

A cena foi acompanhada por profissionais do hospital e familiares. Enquanto passava no corredor, empurrado em uma cadeira de rodas, enfermeiras batiam palmas.

"O senhor é um vitorioso. O senhor venceu a doença e está aqui hoje para comemorar a vida", disse uma profissional do hospital ao convidar Lopes para tocar o sino. A cena foi registrada em um vídeo com mais de 24.000 visualizações na página do hospital no Facebook.

"Viu pai? Bate o sino lá", disse o filho de Lopes, que aguardava com a família.