Leitores comemoram o número de curados da Covid-19 no ES

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Governo do Estado/ Divulgação

O boletim mais recente informa que o Estado tem 463 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 285 estão em isolamento residencial e 75 estão internados, sendo 48 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Dezessete mortes foram confirmadas e outras seis seguem em investigação.

A atualização no número de pacientes curados foi comemorada pelos leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Graças a Deus uma notícia boa, porque os últimos dias estavam sendo tensos. Só Deus e muitas orações.Precisa ter uma cabeça muito boa, se não a gente fica louco. (Ormy André Racanelli)

A Covid-19 tem cura, só que tem que ter vagas nos hospitais. Por isso o isolamento para não sobrecarregar o sistema de saúde, que já é um caos. O pessoal não quer entender. (Maria P. Bragio)

Graças a Deus. Fiquem em casa! Vamos aumentar o número de curados e evitar novos contágios. (Armanda Seixas)

Resultado do isolamento e do esforço dos profissionais da saúde. (Fanny Hoffmann)

Depende do quanto estão sendo confirmados por dia, né? Mas já é um bom começo. (Tati Capucho)

Disseram que o número de infectados pode ser 15 vezes maior do que o registrado, logo esse número de curados também deve ser muito maior que isso... um grande número de doentes não registrado é uma boa notícia, pois isso indica que a taxa de mortalidade é muito menor. (Flavio Pugnal)

Notícias boas precisam ser espalhadas. Isso dá esperança para quem está desesperado. Deus é bom. (Maria Helena Pagotto)

Sim! Um grande amigo saiu ontem da UTI! Graças a Deus por isso! Ele venceu o coronavírus! Louvado seja!!! (Penha Barbosa)

Muito obrigada às equipes de enfermagem, aos técnicos, aos faxineiros… (Rita De Casia Trancozo)

Como sempre o povo só gosta de ouvir o que quer. Esse resultado é consequência do isolamento social e do trabalho dos profissionais de saúde. Deus proverá! (Thiago Tavares)

Isso sim vale a pena publicar. Cansada de notícia ruim. Se Deus quiser esses respiradores nem vão ser usados, Deus é fiel! (Imaculada Oliveira)

Graças a Deus e ao desempenho e entrega de todos profissionais da saúde envolvidos nessa luta pela cura!!!! #ficaemcasa (Andréa Costa)

Isso gente, vamos nos munir de boas notícias e energias!! Obrigada, Deus. (Tatiana Almeida)