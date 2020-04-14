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Pandemia

Leitores comemoram o número de curados da Covid-19 no ES

Índice de pessoas que se recuperaram do coronavírus permaneceu sem alteração nos boletins da Sesa por cinco dias e foi atualizado na última segunda-feira (13), saltando de 41 para 86

Públicado em 

14 abr 2020 às 10:54

Colunista

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Governo do Estado/ Divulgação
O número de pacientes que se recuperaram da Covid-19 no Espírito Santo atualmente é de 86. O dado permaneceu estagnado em 41 pessoas recuperadas nos boletins de Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por cinco dias, entre a última quarta-feira (9) e domingo (12). Na segunda-feira (13) é que esse índice foi atualizado
O boletim mais recente informa que o Estado tem 463 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 285 estão em isolamento residencial e 75 estão internados, sendo 48 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Dezessete mortes foram confirmadas e outras seis seguem em investigação.
A atualização no número de pacientes curados foi comemorada pelos leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:
Graças a Deus uma notícia boa, porque os últimos dias estavam sendo tensos. Só Deus e muitas orações.Precisa ter uma cabeça muito boa, se não a gente fica louco. (Ormy André Racanelli)
A Covid-19 tem cura, só que tem que ter vagas nos hospitais. Por isso o isolamento para não sobrecarregar o sistema de saúde, que já é um caos. O pessoal não quer entender. (Maria P. Bragio)

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Graças a Deus. Fiquem em casa! Vamos aumentar o número de curados e evitar novos contágios. (Armanda Seixas)
Resultado do isolamento e do esforço dos profissionais da saúde. (Fanny Hoffmann)
Depende do quanto estão sendo confirmados por dia, né? Mas já é um bom começo. (Tati Capucho)
Disseram que o número de infectados pode ser 15 vezes maior do que o registrado, logo esse número de curados também deve ser muito maior que isso... um grande número de doentes não registrado é uma boa notícia, pois isso indica que a taxa de mortalidade é muito menor. (Flavio Pugnal)
Notícias boas precisam ser espalhadas. Isso dá esperança para quem está desesperado. Deus é bom. (Maria Helena Pagotto)
Sim! Um grande amigo saiu ontem da UTI! Graças a Deus por isso! Ele venceu o coronavírus! Louvado seja!!! (Penha Barbosa)
Muito obrigada às equipes de enfermagem, aos técnicos, aos faxineiros… (Rita De Casia Trancozo)
Como sempre o povo só gosta de ouvir o que quer. Esse resultado é consequência do isolamento social e do trabalho dos profissionais de saúde. Deus proverá! (Thiago Tavares)
Isso sim vale a pena publicar. Cansada de notícia ruim. Se Deus quiser esses respiradores nem vão ser usados, Deus é fiel! (Imaculada Oliveira)
Graças a Deus e ao desempenho e entrega de todos profissionais da saúde envolvidos nessa luta pela cura!!!! #ficaemcasa (Andréa Costa)
Isso gente, vamos nos munir de boas notícias e energias!! Obrigada, Deus. (Tatiana Almeida)
Parabéns, médicos. O resto é conversa fiada, isolamento é essencial! (João Luiz Simões Araujo)

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