Vitória vai multar 8 imóveis na Praia do Canto por falta de ligação à rede de esgoto

Outra questão apontada pela nota técnica foi a recomendação de que a área próxima à manilha de drenagem da Praia da Guarderia seja considerada imprópria para banho de forma imediata, independentemente de resultados pontuais de qualidade da água.





Ricardo Grilo informou que o local, inicialmente, não era muito frequentado por banhistas e, por isso, não havia ponto de coleta para monitoramento. A escolha era por regiões onde as pessoas preferiam tomar banho de mar, como próximo à Curva da Jurema.





A manilha de drenagem fica na faixa de areia da Praia da Guarderia, no ponto onde a rede pluvial deságua diretamente no mar — área que passou a ser monitorada de forma específica pelo grupo técnico justamente por concentrar potencial de contaminação.





De acordo com o grupo técnico, a manilha está associada a ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem pluvial e possui histórico recorrente de degradação ambiental. Essa condição, por si só, já inviabiliza a classificação da área como própria para recreação de contato primário, uma vez que representa uma fonte pontual contínua de contaminação.





A partir de um pedido do grupo de trabalho, será feita uma coleta mais próxima da manilha para verificar se a água tem algum contaminante ou algum problema.





No ponto 14, na Curva da Jurema, identificado como área sensível, Grilo destacou que a região será monitorada de forma mais detalhada para entender o que está acontecendo.





“A região da Guarderia tem vulnerabilidade, porque a água fica mais parada. Não é como em mar aberto, como a Praia da Costa. É uma enseada, onde a água demora mais para se renovar. A gente quer entender exatamente o que está acontecendo nesse ponto 14. Será que, por força do fluxo das marés, de alguma corrente, está havendo acúmulo de contaminante que a gente ainda não conseguiu detectar? Por isso vamos continuar monitorando esse ponto”, explica Grilo.



