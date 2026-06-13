1º Festival da Uva de Jaguaré: a força da diversificação e da agroindústria do ES

Nestes dias 13 e 14, está sendo realizado o 1º Festival da Colheita da Uva de Jaguaré, município do norte do Espírito Santo. Terra que se destaca, sobretudo, pela produção do café conilon e da pimenta-do-reino, o município vê florescer, nos últimos anos, uma diversificação de culturas, graças à persistência e resiliência dos produtores rurais - com o incentivo do poder público.





A programação do festival inclui a venda de produtos derivados da uva, como sucos e vinhos, além da experiência “colha e pague”, na qual os visitantes da propriedade têm a oportunidade de conhecer o cultivo das videiras e vivenciar o contato com o campo. É a força do agroturismo, marca do nosso Estado.





No contexto de fortalecimento da agricultura familiar e diversificação de culturas, com o viés da sustentabilidade, entra em cena o projeto Arranjos Produtivos, uma parceria da Assembleia Legislativa, por meio da Secretaria da Casa dos Municípios, com o Governo do Estado, e o apoio das prefeituras.