1º Festival da Uva de Jaguaré: a força da diversificação e da agroindústria do ES

Nestes dias 13 e 14, está sendo realizado o 1º Festival da Colheita da Uva de Jaguaré, município do norte do Espírito Santo. Terra que se destaca, sobretudo, pela produção do café conilon e da pimenta-do-reino, o município vê florescer, nos últimos anos, uma diversificação de culturas, graças à persistência e resiliência dos produtores rurais - com o incentivo do poder público.
A programação do festival inclui a venda de produtos derivados da uva, como sucos e vinhos, além da experiência “colha e pague”, na qual os visitantes da propriedade têm a oportunidade de conhecer o cultivo das videiras e vivenciar o contato com o campo. É a força do agroturismo, marca do nosso Estado.
No contexto de fortalecimento da agricultura familiar e diversificação de culturas, com o viés da sustentabilidade, entra em cena o projeto Arranjos Produtivos, uma parceria da Assembleia Legislativa, por meio da Secretaria da Casa dos Municípios, com o Governo do Estado, e o apoio das prefeituras.
O projeto leva capacitação, assistência técnica, equipamentos e mudas aos produtores, que participam efetivamente das decisões, compondo um Conselho que identifica as potenciais culturas que podem ser desenvolvidas nos municípios, de acordo com os potenciais de cada um deles.
Em Jaguaré, o caso do produtor Francisco Santiago, da comunidade do Giral, ilustra bem as oportunidades que o projeto oferece. Foi pelo incentivo do Arranjos Produtivos que Francisco diversificou a sua produção, com o cultivo também de uva, abacaxi, goiaba e maracujá.
Francisco é o pioneiro na produção de uvas em Jaguaré e cultiva duas espécies: Niagara Rosada e Isabel Precoce.
Além disso, o produtor saltou do estágio de só venda de commodities para a agroindústria, com a fundação de uma marca de polpas. A agroindústria do município vem ganhando musculatura. Nos últimos anos, o número de marcas registradas saltou de duas para 32, e mais de 100 produtos diferentes já são produzidos em Jaguaré – de molhos a kombuchas.
O 1º Festival da Colheita da Uva de Jaguaré será realizado pela Instância de Governança da Região Turística do Verde e das Águas – Adetur e a Assembleia Legislativa, por meio da Casa dos Municípios, em parceria com a prefeitura.
O evento inédito em Jaguaré dá uma mostra da potência do agro do Espírito Santo.
Viva os produtores rurais capixabas!