Isolamento ou volta à normalidade? Leitores dão sua opinião

Feira livre de Gurigica, em Vitória, cheia mesmo durante período de isolamento Crédito: Vitor Jubini

Uma projeção feita pela Sesa apontava que, caso o isolamento não tivesse sido indicado desde o início da pandemia no Espírito Santo, o Estado teria seis mil casos confirmados nesta semana . A informação foi divulgada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Eu sou a favor que os que estão quebrando o isolamento venham trabalhar nos hospitais, está precisando de gente em diversas áreas. Infelizmente os profissionais da saúde estão adoecendo (física e mentalmente), enquanto tem gente achando que é Super-Homem. Dados da Covid-19 Brasil: 1,4 mil profissionais da saúde já se infectaram, 18 morreram, quase 7 mil foram afastados do trabalho (médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros...) Lembrando: Falidos se levantam, falecidos não. (Anderson Santana)

Isso só mostra que o isolamento foi precipitado. Por que não isolaram agora então e não há quase um mês? Ninguém aguenta mais ficar trancado em casa, estão ficando doente é de depressão e angústia, a imunidade vai no chão com tanta notícia desencontrada. (Elizangela F. Bonifácio)

Elizangela F. Bonifácio, se o isolamento começasse agora como sugere, esse número de infectados seria muito maior.O isolamento serve justamente para isso, diminuir a quantidade de pessoas circulando e consequentemente diminuir a quantidade de pessoas infectadas que podem vir a precisar de internação e os hospitais não suportarem. (Marciellyo Oliveira)

Quanto mais demora para fazer o isolamento, mais se espalha o vírus, por isso que teve que ser feito o quanto antes. (Anderson Rangel)

Recomendo estudar o que é uma função de crescimento exponencial. Com relação à eficiência do isolamento, isso é fato e é indiscutível, todo mundo sabe disso (é até meio óbvio), o problema são as consequências econômicas desse isolamento. A cloroquina não teve comprovação de eficácia em nenhum lugar do mundo, mas na China já há um estudo que mostra que ela não funciona e a Suécia já parou de usá-la por conta de efeitos colaterais. Enfim o isolamento funciona porque diminui-se a possibilidade da transmissão, os meios que dão acesso para o vírus nas pessoas passam a não existir ou são minimizados, isso já está mais que comprovado. (Giovany Frossard Teixeira)

Foi precipitado fechar tudo. Era importante ter feito o isolamento, mas planejado. É necessário a sociedade tenha contato aos poucos com o vírus para ir se imunizando, porque o vírus vai ser nossa realidade daqui para frente. Temos que aprender a conviver com ele. É preciso um plano para liberar aos poucos e ir controlando. Cada um que cuide do seu grupo de risco. (Tereza Cristina Fachetti)

O isolamento começou na hora certa, se não estivéssemos em casa seria MUITO PIOR. (Bernardo Lima)

Entendam, pelo amor de Deus! Isolamento é para que todos possam ser atendidos quando precisarem ir ao hospital. (Evilazia Navarro)

A Itália errou no início e estamos pagando muito caro com esse erro! Não tem previsão de quando vamos poder voltar para as ruas! O isolamento funciona! Agora estamos começando a ver resultados, isso não quer dizer que no final de abril podemos sair do isolamento, vai ser uma coisa muito longa! O que eu não consigo entender é porque no Brasil a maioria acha que é imune. O que o brasileiro tem que não vai pegar o vírus? É somente no resto do mundo o vírus se propaga e no Brasil não? Gostaria de saber porque o povo brasileiro pensa dessa forma? (Fabiana da Silva)

As lojas de chocolates funcionaram a todo vapor durante essa semana, e o pior, só se via aglomerações... Então, o que adianta alguns comércios fecharem e lojas de chocolate abrirem?! Vamos ver o resultado disso. Que Deus nos proteja! (Juliana Monteiro Furie)

Pois é. E essa aglomeração toda nas lojas de chocolate só serviu para provar que o brasileiro não sabe mesmo se comportar diante de uma pandemia. Falta noção até de espaço. (Luciana Reali)

Vou desenhar para vocês. Estamos em quarentena para evitar o rápido contágio e a superlotação dos hospitais. Estava todo mundo seguindo as orientações, daí o doido do presidente disse que é besteira e que todo mundo precisa ir para a rua. A doença leva 14 dias para se manifestar, então você que correu para comprar ovo de chocolate só apresentará sintomas a partir do dia 26 de abril (final do mês). Daí você vai descobrir se vai sobreviver ou morrer em mais 15 dias, que dará em meados de maio… por isso estão jogando pra frente as previsões de pico. (Daniela Durço)

Fique em casa, pois governos anteriores não tiveram competência suficiente para investir na área da saúde, agora tem o governo atual tem que se virar para pôr em ordem a saúde e economia. Hipocrisia pouca é bobagem. Deus nos proteja. (Cleones de Aguiar)

Infelizmente as coisas só estão piorando por as pessoas estarem circulando nas ruas e no calçadão. Devem sair somente as pessoas que precisam por alguma necessidade. Acho uma falta de respeito muito grande os bonitinhos saírem enquanto pessoas expondo sua vida para salvar outras. O vírus agora é comunitário e não está pegando só idosos não! Eu acho que as pessoas que não está cumprindo as ordens do isolamento deveriam assinar um termo abrindo mão do respirador caso ele precisar. (Debora Soares)

Infelizmente as pessoas não estão levando a sério. É muito triste isso. (Roselene Vasconcelos)

Por acaso as pessoas deixarão de sofrer com as outras doenças? É mais uma. As mortes se somarão. É difícil entender que as mortes por outras doenças também aumentarão, porque não haverá leitos de hospital para tratá-las?? Vocês falam como se uma doença fosse substituir a outra. São 1.220 mortes em 1 mês, deu pra entender? Mas procura no Google… foram 754 mortes por dengue em todo o ano de 2019, 40 de chikungunya. Deu pra entender a gravidade agora? (Fernando S. V. Junior)

Esse número vai crescer muito mais quando os testes rápidos chegarem ao ES. É só olhar a curva da Covid-19 do Brasil e ver que estamos atrasados nos resultados. Para cada um milhão de habitantes no Brasil, só 296 são testados. Portanto, se tivéssemos testes como na Itália ou Espanha, a quantidade seria umas 10 vezes mais. (Andrea Escobar Endringer)

Enquanto não houver vacina, não adianta, o vírus não vai sumir, precisamos mudar nossas atitudes nos cumprimentos, no distanciamento e na higiene. Quarentena só está evitando que muita gente se contamine ao mesmo tempo. (Poliana Flaviano)

Gente, os botecos e bares aqui nos bairros estão lotados. A polícia precisa agir. Eles não estão respeitando em Colatina, não. (Elias Nardi)

Aqui em Jardim da Penha também tem relato de bares cheios. Povo insano. (Alcionis Ennes)

E tem gente em aglomerações. Depois amaldiçoam, desrespeitam as autoridades sem temor algum, como se eles fossem os culpados. O mundo inteiro vive essa prova com medo e incertezas por causa desse vírus. Sabemos que muitos precisam trabalhar para sobreviver e manter as despesas, empregado e empregador, por isso vamos orar. Os infectados já estão perto de nós e alguns conhecidos já foram a óbito. Não tem equipamentos e profissionais suficientes para a demanda. Não tem. Vivemos momentos em que devemos orar uns pelos outros. As nossas igrejas estão fechadas, mas as igrejas somos nós. (Edna Maria)

O Brasil vai cair no caos. Está sem fazer testes por falta de reagentes. Vai ser uma calamidade. (Cristina Ferreira)

Realmente, então tem que ser fechado tudo sem restrições. Supermercados, farmácias etc... fechando tudo sim, isso é prevenção. (Rose Santos)

Milão está aí de modelo. Nova Iorque também. Não querem ver. Voltem para a rua. Encham as ruas... Daqui duas semanas o arrependimento será nos leitos dos hospitais. Infelizmente, as pessoas preferem aprender com a dor. (Patrícia Pastori)

Toda ditadura usa alguma “emergência” como desculpa para ser imposta. Depois essa “emergência” nunca passa e as práticas draconianas continuam. (Diego Locatel)

Entre a ignorância e a ciência, sempre fico com a ciência. Nenhuma dúvida! (Andrea Valdetaro)

Se isso realmente acontecer, o Estado está de parabéns, assim saberemos o tamanho dessa pandemia. Teremos base para retorno das atividades do cotidiano. Espero realmente que aconteça. (Poliana Flaviano)