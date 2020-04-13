Por causa da pandemia, obra dos novos quiosques em Vila Velha pode atrasar

Canteiro de obra montado na orla de Itaparica Crédito: PMVV/Divulgação

Os concessionários de 13 dos 20 novos quiosques da orla de Itapoã e Itaparica , em Vila Velha, começaram a receber licenças para execução das obras no final de março, e os canteiros, destinados a abrigar trabalhadores e equipamentos, começaram a ser montados no último fim de semana. Os outros sete terão uma nova licitação porque, na primeira rodada, apenas 13 foram considerados aptos para participar do processo licitatório.

A obra dos quiosques será realizada sob responsabilidade de empresas de engenharia e arquitetura contratadas pelos próprios concessionários e com supervisão das Secretarias de Obras e de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha. A previsão é de que sejam entregues em agosto próximo, porém, devido à pandemia do coronavírus, esse prazo poderá ser alterado, por decisão judicial.

A intenção do projeto, seguindo determinação judicial, é preservar os cones visuais das chegadas de ruas e o afastamento mínimo entre as edificações, como prevê o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

Alguns dos antigos quiosqueiros tornaram-se concessionários ao participar da licitação pública. Após a conclusão dos quiosques, os canteiros de obras serão removidos dos locais onde foram autorizados a se instalar.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Caroline Jabour, audiências públicas foram realizadas com os quiosqueiros, associações e população para que se chegasse à fase atual.