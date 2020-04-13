Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Por causa da pandemia, obra dos novos quiosques em Vila Velha pode atrasar

Canteiros de obras para construção de 13 dos novos 20 quiosques começaram a ser montados; prazo de conclusão é agosto, mas pode mudar por decisão da Justiça

Públicado em 

13 abr 2020 às 11:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Canteiro de obra montado na orla de Itaparica
Canteiro de obra montado na orla de Itaparica Crédito: PMVV/Divulgação
Os concessionários de 13 dos 20 novos quiosques da orla de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, começaram a receber licenças para execução das obras no final de março, e os canteiros, destinados a abrigar trabalhadores e equipamentos, começaram a ser montados no último fim de semana. Os outros sete terão uma nova licitação porque, na primeira rodada, apenas 13 foram considerados aptos para participar do processo licitatório.
A obra dos quiosques será realizada sob responsabilidade de empresas de engenharia e arquitetura contratadas pelos próprios concessionários e com supervisão das Secretarias de Obras e de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha. A previsão é de que sejam entregues em agosto próximo, porém, devido à pandemia do coronavírus, esse prazo poderá ser alterado, por decisão judicial.
Os novos quiosques terão 130 metros quadrados com cozinha equipada, área de atendimento, espaço para as mesas, depósito, vestiário e banheiros, inclusive para deficientes físicos.
A intenção do projeto, seguindo determinação judicial, é preservar os cones visuais das chegadas de ruas e o afastamento mínimo entre as edificações, como prevê o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a Superintendência do Patrimônio da União (SPU).
Alguns dos antigos quiosqueiros tornaram-se concessionários ao participar da licitação pública. Após a conclusão dos quiosques, os canteiros de obras serão removidos dos locais onde foram autorizados a se instalar.

Veja Também

Operação exige demolição de quiosques em parte da orla da Serra

Quiosques são demolidos, mas entulho continua na orla de Vila Velha

Veja imagens de como serão os novos quiosques de Itapoã e Itaparica

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Caroline Jabour, audiências públicas foram realizadas com os quiosqueiros, associações e população para que se chegasse à fase atual.
“A gestão da orla foi entregue ao município em 2017 e, desde então, estamos reunindo moradores e demais interessados em um amplo debate sobre o uso da orla. Esse debate inclui a ocupação pelos quiosques, que, além de representar fonte de trabalho e renda para muitas famílias e empresas, compõem os serviços de lazer e turismo oferecidos na cidade”.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Praia da Costa Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados