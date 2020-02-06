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Itapoã e Itaparica

Com quiosques demolidos, Vila Velha deve ter food trucks nas praias

Os 46 estabelecimentos existentes nas orlas de Itapoã e Itaparica serão substituídos por 20 novas unidades. Enquanto os novos quiosques não ficam prontos, prefeitura estuda medida alternativa

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 10:47
Demolição de quiosques na orla de Itaparica, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Com quiosques demolidos, Vila Velha deve ter food trucks nas praias
Sem quiosques desde a última segunda-feira (03), quem frequenta a orla de Vila Velha, agora, deve ganhar uma nova alternativa nas  praias de Itapoã e Itaparica. A prefeitura  trabalha com a possibilidade de permitir que "food trucks" possam oferecer serviços na região até a entrega dos quiosques, prevista para agosto deste ano. Os 46 estabelecimentos existentes nas orlas dos dois bairros serão substituídos por 20 novas unidades.
De acordo com a  secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Caroline Jabour, em entrevista para a Rádio CBN Vitória, todos os quiosques serão demolidos em até 15 dias e, até que os novos fiquem prontos, os "food trucks" são uma opção para não deixar a população desassistida.
"Tem a possibilidade da gente colocar alguns food trucks na orla para atender aos banhistas. Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso o quanto antes", declarou a secretária.

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Veja imagens de como serão os novos quiosques de Itapoã e Itaparica

Ainda de acordo com Caroline, os novos quiosques serão mais modernos, com nova identidade visual. "Os novos quiosques vão ser reconstruídos do zero. Vai contemplar uma cozinha, banheiro, uma área para mesas e uma área de deposito. Uma estrutura enxuta, cerca de 130m²", detalhou.
Modelo dos novos quiosques que serão construídos na orla de Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

DETERMINAÇÃO JUDICIAL

A ação decorre de um longo processo judicial, iniciado em 2008 com uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF), que culminou com a determinação, por parte da Justiça Federal, de demolição dos quiosques. Em 2013 foi solicitada a derrubada das unidades. Processo que se arrastou novamente em decorrência de recursos, até setembro do ano passado, quando foi homologado um acordo judicial entre a União, o MPF, o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e a Prefeitura de Vila Velha. 
Foi esse acordo que estabeleceu as regras a serem seguidas pelo município, com prazos para demolição e construção des novas unidades. Também foi determinado que nenhum novo quiosque seja construído nas ruas de acesso à praia, para não atrapalhar a visão de quem chega à orla pelas ruas perpendiculares. O não cumprimento do acordo implica em multa diária de R$ 1 mil. 

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