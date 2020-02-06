Demolição de quiosques na orla de Itaparica, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Com quiosques demolidos, Vila Velha deve ter food trucks nas praias

Sem quiosques desde a última segunda-feira (03) , quem frequenta a orla de Vila Velha, agora, deve ganhar uma nova alternativa nas praias de Itapoã e Itaparica. A prefeitura trabalha com a possibilidade de permitir que "food trucks" possam oferecer serviços na região até a entrega dos quiosques, prevista para agosto deste ano. Os 46 estabelecimentos existentes nas orlas dos dois bairros serão substituídos por 20 novas unidades.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Caroline Jabour, em entrevista para a Rádio CBN Vitória, todos os quiosques serão demolidos em até 15 dias e, até que os novos fiquem prontos, os "food trucks" são uma opção para não deixar a população desassistida.

"Tem a possibilidade da gente colocar alguns food trucks na orla para atender aos banhistas. Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso o quanto antes", declarou a secretária.

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Ainda de acordo com Caroline, os novos quiosques serão mais modernos, com nova identidade visual. "Os novos quiosques vão ser reconstruídos do zero. Vai contemplar uma cozinha, banheiro, uma área para mesas e uma área de deposito. Uma estrutura enxuta, cerca de 130m²", detalhou.

Modelo dos novos quiosques que serão construídos na orla de Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

DETERMINAÇÃO JUDICIAL

A ação decorre de um longo processo judicial, iniciado em 2008 com uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF), que culminou com a determinação, por parte da Justiça Federal, de demolição dos quiosques. Em 2013 foi solicitada a derrubada das unidades. Processo que se arrastou novamente em decorrência de recursos, até setembro do ano passado, quando foi homologado um acordo judicial entre a União, o MPF, o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e a Prefeitura de Vila Velha.