Homem na Praia de Itaparica, em Vila Velha, diante de placa de risco de afogamento Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Verão de 2020 já registra 21 mortes por afogamento no ES

22 de dezembro de 2019  quando começou o verão  até 02 de fevereiro deste ano, e indicam que grande parte desse número foi ocasionado pelo descuido e irresponsabilidade dos banhistas. verão já registra 21 mortes por afogamentos em praias, cachoeiras, rios e lagoas no Espírito Santo . Os números do Corpo de Bombeiros do Estado apontam que as mortes ocorreram dede 2019  quando começou o verão  atédeste ano, e indicam que grande parte desse número foi ocasionado pelo descuido e irresponsabilidade dos banhistas.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros , Carlos Wagner Borges, explica que, nesse mesmo período, 491 pessoas foram resgatadas em situação de perigo em água. "A maior incidência de afogamentos é no sexo masculino. Muito porque há o desafio dos limites do próprio corpo, querendo cruzar de uma margem a outra do rio a nado e não conseguindo voltar ou nadar até uma determinada pedra no mar. Além disso, temos a ingestão de bebidas alcoólicas feitas por essas pessoas", comenta.

Ainda segundo o tenente-coronel, o verão 2020 já fez mais da metade das vítimas que o de 2019 (40 mortes). "Ainda tem muito tempo para o verão acabar e isso nos traz um alerta para evitar que o índice de óbitos aumente", afirma. Ele reforça que, neste verão, o agravante é que boa parte dos dias da estação foi de chuva, com possível redução de pessoas em praias, rios, lagoas e cachoeiras nesses dias.

O porta-voz dos Bombeiros lembra ainda que nos dias 02 e 03 de janeiro, duas crianças morreram afogadas  uma de 2 e outra de 6 anos. "Precisamos melhorar a nossa prevenção e a melhor forma para se evitar afogamentos é usar o colete salva vida e ter supervisão direta dos adultos. Ao todo, 417 crianças se perderam em ambiente de água e precisaram da nossa ajuda para encontrar os responsáveis. Não queremos que este número aumente", reforça Borges.

VEJA QUEM SÃO ALGUMAS DAS VÍTIMAS

Criança - Cachoeira do Rio Mangaraí, em Santa Leopoldina

Um menino morreu afogado na Cachoeira do Rio Mangaraí , em Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (03). O menino, que não teve nome e idade revelados, foi localizado preso em um buraco a quatro metros de profundidade. A equipe do Corpo de Bombeiros retirou a criança da água e acionou a perícia da Polícia Civil.

Criança - Rio de Parque Gaivotas, na Serra

Uma criança, que não teve nome e idade divulgados, morreu ao se banhar em um rio no bairro Parque das Gaivotas, na Serra, na última terça-feira (04). O corpo da vítima foi localizado, retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil, que fez o recolhimento para o Departamento Médico Legal (DML) para ser liberado pelos familiares e para ser feito exame cadavérico.

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José Carlos Fernando Dias - Praia Central de Marataízes

Um homem morreu na Praia Central de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, por volta das 12h do dia 19 de janeiro, após se afogar no mar. José Carlos Fernando Dias, morador do Rio de Janeiro , chegou a ser socorrido, mas veio a óbito logo após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Um turista do RJ morreu afogado na Praia Central em Marataízes Crédito: Internauta

Rafael Bispo da Silva, 14 anos - Rio Cricaré, em São Mateus

Dois irmãos de 14 anos se afogaram na tarde do dia 28 de janeiro ao entrarem no rio Cricaré, em São Mateus, no norte do Estado. Um dos adolescentes, identificado como Jhones Silva, chegou a ser resgatado por um homem que passava pelo local. Já o irmão, Rafael Bispo da Silva, foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros. A tragédia aconteceu por volta das 13h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, os irmãos, que são gêmeos, entraram no rio para nadar. Eles estavam em uma área destinada à pesca, na altura do bairro Pedras D'água.

Marinaldo Lima de Oliveira, 49 anos - Praia da Guaxindiba, em Vila Velha

O engenheiro industrial Marinaldo Lima de Oliveira, 49 anos, morreu afogado no dia 26 de dezembro , na Praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância e levada para o Hospital Municipal de Conceição da Barra, onde já chegou sem vida.