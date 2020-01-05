Mapa do afogamento: quais sãoos locais mais perigosos no ES?

Uma das praias que os banhistas têm que ficar atentos é a Curva da Jurema, em Vitória, pois há buracos de até 12 metros. Crédito: Fernando Madeira

Seja mar, seja rio ou lagoa, esses são os destinos mais procurados durante o verão. Porém, como diria a vovó, "água não tem cabelo" e é necessário tomar muito cuidado para a diversão não acabar em afogamento.

Para orientar os frequentadores desses ambientes, A Gazeta elaborou um mapa, com informações do Corpo de Bombeiros e das prefeituras do litoral do Espírito Santo, indicando os pontos onde os banhistas devem ficar mais atentos.

As praias de Santa Cruz, em Aracruz, e Jacaraípe, na Serra, por exemplo, são conhecidas pelas fortes correntes devido ao deságue de rios da região. A Curva da Jurema, em Vitória, possui buracos com profundidade de até 12 metros apesar da água calma. Em Marataízes, no Sul do Estado, a principal praia tem um desnível devido ao aterro realizado ali, variando a profundidade facilmente, apesar de começar rasa.

Segundo o tenente Fraga, do Batalhão Bombeiro Militar Linhares, independentemente da região, algumas dicas devem ser seguidas à risca. Orientamos a população a sempre ter todo cuidado e conhecer o local em que está se banhando. Mas, para ser completamente seguro, só se existir a presença de um guarda-vida para garantir a segurança., ressaltou.

CONFIRA OS LOCAIS MAIS PERIGOSOS

Praia em Santa Cruz Crédito: Internauta Márcia Cristina

ARACRUZ

Praia de Santa Cruz - correnteza forte onde o rio deságua no mar.

Vila Velha - Praia da Costa Crédito: Fernando Madeira

VILA VELHA

Praia do Barrão (Barra do Jucu) - pedras, corrente de retorno muito forte e buracos.

Praia da Sereia (Ponta da Fruta) - profundidade.

Itaparica - corrente de retorno muito forte e ondas grandes

Itapoã - corrente de retorno muito forte e ondas grandes

Praia da Costa - corrente de retorno muito forte e ondas grandes

orla em Jacaraípe, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

SERRA

Jacaraípe - profundidade, correnteza e ondas onde o rio deságua no mar.

Praia de Castelhanos, Anchieta Crédito: Renan Alves/PMA

ANCHIETA

Praia dos Castelhanos - quando o mar está revolto, há corrente de retorno.

Lagoa de Ubu - placas de sinalização indicam a necessidade de atenção.

Praia do Além (perto do Porto de ubu) - funda e imprópria para banho.

Praia das Neves, em Presidente Kennedy Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

PRESIDENTE KENNEDY

Praia das Neves - ondas e correntes de retorno fortes.

Itapemirim - Praia da Gamboa Crédito: Bernardo Coutinho

ITAPEMIRIM

Praia do Sota - correntezas

Praia da Gamboa - profundidade

Data: 01/01/2020 - ES - Vitória - Curva da Jurema - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

VITÓRIA

Curva da Jurema - buracos de até 12 metros

Data 26/12/2019 - ES - Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

CONCEIÇÃO DA BARRA

Praia de Conceição da Barra - corrente de retorno e ondas fortes.

barcos na foz do Rio Doce em Regência: lama da Samarco contaminou as águas Crédito: Carlos Alberto Silva

LINHARES

Regência - forte correnteza.

Praia de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gustavo Ribeiro

MARATAÍZES