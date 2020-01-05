Mapa do afogamento: quais sãoos locais mais perigosos no ES?

Seja mar, seja rio ou lagoa, esses são os destinos mais procurados durante o verão. Porém, como diria a vovó, "água não tem cabelo" e é necessário tomar muito cuidado para a diversão não acabar em afogamento.
Para orientar os frequentadores desses ambientes, A Gazeta elaborou um mapa, com informações do Corpo de Bombeiros e das prefeituras do litoral do Espírito Santo, indicando os pontos onde os banhistas devem ficar mais atentos.
As praias de Santa Cruz, em Aracruz, e Jacaraípe, na Serra, por exemplo, são conhecidas pelas fortes correntes devido ao deságue de rios da região. A Curva da Jurema, em Vitória, possui buracos com profundidade de até 12 metros apesar da água calma. Em Marataízes, no Sul do Estado, a principal praia tem um desnível devido ao aterro realizado ali, variando a profundidade facilmente, apesar de começar rasa.
Segundo o tenente Fraga, do Batalhão Bombeiro Militar Linhares, independentemente da região, algumas dicas devem ser seguidas à risca. Orientamos a população a sempre ter todo cuidado e conhecer o local em que está se banhando. Mas, para ser completamente seguro, só se existir a presença de um guarda-vida para garantir a segurança., ressaltou.
CONFIRA OS LOCAIS MAIS PERIGOSOS
ARACRUZ
- Praia de Santa Cruz - correnteza forte onde o rio deságua no mar.
VILA VELHA
- Praia do Barrão (Barra do Jucu) - pedras, corrente de retorno muito forte e buracos.
- Praia da Sereia (Ponta da Fruta) - profundidade.
- Itaparica - corrente de retorno muito forte e ondas grandes
- Itapoã - corrente de retorno muito forte e ondas grandes
- Praia da Costa - corrente de retorno muito forte e ondas grandes
SERRA
Jacaraípe - profundidade, correnteza e ondas onde o rio deságua no mar.
ANCHIETA
- Praia dos Castelhanos - quando o mar está revolto, há corrente de retorno.
- Lagoa de Ubu - placas de sinalização indicam a necessidade de atenção.
- Praia do Além (perto do Porto de ubu) - funda e imprópria para banho.
PRESIDENTE KENNEDY
Praia das Neves - ondas e correntes de retorno fortes.
ITAPEMIRIM
- Praia do Sota - correntezas
- Praia da Gamboa - profundidade
VITÓRIA
Curva da Jurema - buracos de até 12 metros
CONCEIÇÃO DA BARRA
Praia de Conceição da Barra - corrente de retorno e ondas fortes.
LINHARES
Regência - forte correnteza.
MARATAÍZES
- Praia Central - desnível no mar entre o aterro e a parte original.
- Praia da Cidade Nova - mar aberto com ondas agressivas.
- Praia de Lagoa Funda - avanço do mar pode afetar o aproveitamento da orla.
- Praia da Lagoa do Siri - Conhecida por muitas ondas, merece atenção especial dos turistas.