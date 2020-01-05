Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção na água

Mapa do afogamento: quais sãoos locais mais perigosos no ES?

A Gazeta fez um levantamento com prefeituras e Corpo de Bombeiros para mostrar os points do verão onde os banhistas devem ter mais cuidado

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 07:00
Uma das praias que os banhistas têm que ficar atentos é a Curva da Jurema, em Vitória, pois há buracos de até 12 metros.  Crédito: Fernando Madeira
Seja mar, seja rio ou lagoa, esses são os destinos mais procurados durante o verão. Porém, como diria a vovó, "água não tem cabelo" e é necessário tomar muito cuidado para a diversão não acabar em afogamento. 
Para orientar os frequentadores desses ambientes, A Gazeta elaborou um mapa, com informações do Corpo de Bombeiros e das prefeituras do litoral do Espírito Santo, indicando os pontos onde os banhistas devem ficar mais atentos.
As praias de Santa Cruz, em Aracruz, e Jacaraípe, na Serra, por exemplo, são conhecidas pelas fortes correntes devido ao deságue de rios da região. A Curva da Jurema, em Vitória, possui buracos com profundidade de até 12 metros apesar da água calma.  Em Marataízes, no Sul do Estado, a principal praia tem um desnível devido ao aterro realizado ali, variando a profundidade facilmente, apesar de começar rasa.
Segundo o tenente Fraga, do Batalhão Bombeiro Militar Linhares, independentemente da região, algumas dicas devem ser seguidas à risca. Orientamos a população a sempre ter todo cuidado e conhecer o local em que está se banhando. Mas, para ser completamente seguro, só se existir a presença de um guarda-vida para garantir a segurança., ressaltou. 

CONFIRA OS LOCAIS MAIS PERIGOSOS

Praia em Santa Cruz Crédito: Internauta Márcia Cristina

ARACRUZ

  • Praia de Santa Cruz - correnteza forte onde o rio deságua no mar.
Vila Velha - Praia da Costa Crédito: Fernando Madeira

VILA VELHA

  • Praia do Barrão (Barra do Jucu) - pedras, corrente de retorno muito forte e buracos.
  • Praia da Sereia (Ponta da Fruta) - profundidade.
  • Itaparica - corrente de retorno muito forte e ondas grandes
  • Itapoã - corrente de retorno muito forte e ondas grandes
  • Praia da Costa - corrente de retorno muito forte e ondas grandes
orla em Jacaraípe, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

SERRA

Jacaraípe - profundidade, correnteza e ondas onde o rio deságua no mar.
Praia de Castelhanos, Anchieta Crédito: Renan Alves/PMA

ANCHIETA

  • Praia dos Castelhanos - quando o mar está revolto, há corrente de retorno.
  • Lagoa de Ubu - placas de sinalização indicam a necessidade de atenção.
  • Praia do Além (perto do Porto de ubu) -  funda e imprópria para banho.
Praia das Neves, em Presidente Kennedy Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

PRESIDENTE KENNEDY

Praia das Neves - ondas e correntes de retorno fortes.
Itapemirim - Praia da Gamboa Crédito: Bernardo Coutinho

ITAPEMIRIM

  • Praia do Sota - correntezas
  • Praia da Gamboa - profundidade
Data: 01/01/2020 - ES - Vitória - Curva da Jurema - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

VITÓRIA

Curva da Jurema - buracos de até 12 metros
Data 26/12/2019 - ES - Conceição da Barra  Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

CONCEIÇÃO DA BARRA

Praia de Conceição da Barra - corrente de retorno e ondas fortes.
barcos na foz do Rio Doce em Regência: lama da Samarco contaminou as águas Crédito: Carlos Alberto Silva

LINHARES

Regência - forte correnteza. 
Praia de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gustavo Ribeiro

MARATAÍZES

  • Praia Central - desnível no mar entre o aterro e a parte original. 
  • Praia da Cidade Nova - mar aberto com ondas agressivas.
  • Praia de Lagoa Funda - avanço do mar pode afetar o aproveitamento da orla.
  • Praia da Lagoa do Siri - Conhecida por muitas ondas, merece atenção especial dos turistas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados