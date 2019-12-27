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Tragédia

Turista morre afogado na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra

A vítima chegou a ser socorrida com vida e levada para o hospital, mas faleceu no caminho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 21:46

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 21:46

Marinaldo é de São Paulo e estava hospedado em uma pousada próximo da praia onde ocorreu o afogamento Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação
A tarde de diversão terminou em tragédia na região Norte do Estado. O engenheiro industrial Marinaldo Lima de Oliveira, de 49 anos, morreu afogado nesta quinta-feira (26), na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra.
A ocorrência foi registrada pouco depois das 14h. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância e levada para o Hospital Municipal de Conceição da Barra, onde já chegou sem vida.
Turista morre afogado na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra
De acordo com o hospital, Marinaldo deu entrada na unidade e o óbito foi constatado pela equipe médica. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Marinaldo é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e estava com família hospedado em uma pousada que fica próximo da praia onde ocorreu o afogamento. No local, ninguém quis comentar o assunto. Familiares devem fazer os procedimentos de liberação do corpo nesta sexta-feira (27).

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