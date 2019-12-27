Marinaldo é de São Paulo e estava hospedado em uma pousada próximo da praia onde ocorreu o afogamento Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação

A tarde de diversão terminou em tragédia na região Norte do Estado. O engenheiro industrial Marinaldo Lima de Oliveira, de 49 anos, morreu afogado nesta quinta-feira (26), na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra

A ocorrência foi registrada pouco depois das 14h. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância e levada para o Hospital Municipal de Conceição da Barra, onde já chegou sem vida.

Your browser does not support the audio element. Turista morre afogado na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra

De acordo com o hospital, Marinaldo deu entrada na unidade e o óbito foi constatado pela equipe médica. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.