A história do capixaba que venceu o câncer, mas morreu afogado no ES

Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, foi curado de câncer em estado terminal com tratamento inédito na América Latina e morreu após um acidente Crédito: Vamberto de Castro/Arquivo pessoal

O triste e incongruente desfecho desta história é parecido com o vivido por uma família do Espírito Santo . Em março de 1998, depois de três anos de ter sido diagnosticado com câncer e vencido essa luta, o capixaba Diógenes Antônio Vescovi Modenesi, a poucos dias de receber a alta definitiva pela cura doença, se afogou no mar da Barra do Sahy, em Aracruz , no litoral Norte do Estado.

Diógenes Antônio Vescovi morreu afogado, aos 36 anos, após vencer um câncer Crédito: Carlos Alberto Silva

No entanto, antes de falecer aos 36 anos, ele ajudou a construir a Igrejinha da Pedra, junto da irmã Fátima Modenesi e dos pais Artelino Modenesi e Santa Vescoci. Bem à vista dos motoristas que passam pela BR 101, na altura da cidade de Ibiraçu, a construção é resultado de uma promessa abruptamente interrompida e da devoção a Santo Antônio.

A HISTÓRIA DA IGREJINHA DE IBIRAÇU

No alto de uma rocha, a singela capela começou a ser construída no final de 1997, como o início do pagamento de uma promessa feita pela família. Naquela época, todos tinham fé de que Diógenes alcançaria a cura  e no ano seguinte, quando boa parte da estrutura estava construída, ele também já apresentava avanços significativos no tratamento.

Fátima ao lado da mãe, Santa: "Aqui temos o sentimento que ele ainda está entre nós" Crédito: Carlos Alberto Silva

A igrejinha estava no meio quando ele faleceu. Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas meu irmão entrou no mar e acabou se afogando. Ficamos atônitos. Essa fatalidade foi em um sábado; na quarta-feira, ele iria para São Paulo, ser liberado do tratamento, porque já estava curado, relembrou a irmã Fátima Modenesi, em entrevista cedida para A Gazeta em 2015.

No dia 5 de junho de 1998, data na qual Diógenes completaria 37 anos, a igrejinha foi inaugurada com uma celebração. A partir de então, o que seria o símbolo da vitória da família se transformou em uma representação do ente querido. Ela é o retrato do que meu irmão era: humilde, simples e próximo da natureza, comentou Fátima.

* O vídeo acima foi gravado e utilizado, originalmente, em 2015

ESPAÇO DE FÉ E AGRADECIMENTO

Desde a inauguração, a igrejinha é um local onde muitas pessoas param para fazer orações, pedidos e agradecimentos. Por lá, é comum encontrar doações em dinheiro e cartas com palavras de gratidão. Como está no caminho de muitos capixabas, também são vários os interessados que desejam conhecê-la.

Muitas pessoas nos pedem para vir aqui. É gratificante e emocionante saber que a obra do meu irmão, de alguma maneira, ajuda a vida dos outros, mesmo tanto tempo depois. Por causa disso, ele continua muito presente. A sensação que temos é que aqui de cima ele continua vivo. Isso nos dá alegria, revelou Fátima.