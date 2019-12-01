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Além da Igreja dos Reis Magos, conheça outros templos históricos no ES

Com reabertura da Igreja dos Reis Magos, na Serra, o Divirta-se selecionou outras quatro templos religiosos que chamam atenção de turistas no interior do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 15:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 15:00

Data: 27/11/2019 - ES - Serra - Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
A Igreja e Residência dos Reis Magos, localizada no município de Nova Almeida, na Serra, será reaberta nesta segunda-feira (2), após um ano de trabalhos de restauração.
O patrimônio histórico tombado pelo Iphan será aberto à população, a partir das 14h30, após cerimônia com autoridades como o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Foram investidos R$ 720 mil do Iphan que resultaram em reparos no telhado, alvenarias, pisos, forros e substituição de equipamentos elétricos e hidráulicos. Além disso, foram realizadas intervenções em elementos artísticos, como a higienização do quadro Adoração dos Reis Magos.

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A Igreja dos Reis Magos ficará aberta das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira. De sexta a domingo, a visitação será estendida no período de férias. "De sexta a domingo, a tendência é que a gente estenda o horário de visitação devido ao fluxo turístico no município. Com a demanda de ser o segundo ponto turístico mais visitado do ES, queremos ampliar a visitação em uma hora e meia. Assim, a igreja estará aberta das 7h30 às 18h nestes dias", explica Motta.
Aproveitando que a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, é o segundo ponto turístico mais visitado no ES, selecionamos outras quatro construções do gênero que valem a pena a visita e aquele clique.

1 - Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças

A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu, tem uma arquitetura neogótica linda, mas que nada remete ao seu ano de construção 1953
A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu Crédito: Marcelo Prest

2 - Santuário Imaculado Coração de Maria de Vinhático

O Santuário Imaculado Coração de Maria de Vinhático, em Montanha, chama atenção por sua arquitetura
O Santuário Imaculado Coração de Maria de Vinhático, em Montanha Crédito: Fernando Madeira

3 - Igreja Matriz São João Batista

A Igreja Matriz São João Batista, localizada em Muqui, chama atenção por sua imponência e por seus afrescos
Igreja São João Batista, em Muqui Crédito: Flickr/Prefeitura de Muqui

4 - Igreja Nossa Senhora de Fátima

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Domingos Martins, tem a Pedra Azul como cenário, o que faz muitos casais a procurarem para realizar seus matrimônios.
Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Domingos Martins, tem a Pedra Azul como cenário Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

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