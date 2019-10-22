Concertos na Vila volta a ser realizado na Igreja do Rosário, na Prainha

Igreja do Rosário, localizada na Prainha, em Vila Velha Crédito: Fabricio Lima/PMVV

O espetáculo de música erudita “Concertos na Vila” retorna à Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, a partir desta sexta-feira (25). A Prefeitura de Vila Velha garante que o espaço receberá apresentações durante todas as últimas sextas-feiras de cada mês até o fim de 2020.

Com entrada gratuita, os espetáculos serão apresentados sempre às 19h30. “O Concertos na Vila é um projeto muito legal porque junta a música erudita com o patrimônio histórico e prevê apresentação de grupos e artistas, sendo um bom lazer cultural”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Alvarito Mendes.

Nesta sexta-feira (25), o projeto traz à Igreja a ópera “O reino de duas cabeças”, de Jaceguay Lins, apresentada pelo Coletivo das Artes. Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi e Trupe Barroca também participam da noite de reestreia.

A cantora e professora do Coletivo das Artes, Adalgisa Rosa, explicou a importância de participar deste evento. “Participar desta série de concertos tão importante para o nosso município nos torna muito felizes por poder contribuir mais ainda com essa cidade que nos acolhe e que fazemos a nossa arte”, disse.

CONCERTOS NA VILA

Quando: toda última sexta-feira do mês



toda última sexta-feira do mês Horário: 19h30



19h30 Onde: Igreja do Rosário - Rua Delmar Duarte – Prainha.



PROGRAMAÇÃO

2019

25 de outubro – “O reino de duas cabeças”, ópera de Jaceguay Lins, com o Ensemble Vocal do Coletivo das Artes; Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi; Trupe Barroca



– “O reino de duas cabeças”, ópera de Jaceguay Lins, com o Ensemble Vocal do Coletivo das Artes; Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi; Trupe Barroca 29 de novembro – “Famous spiritual e canções afro-americanas (canções dos negros americanos)



– “Famous spiritual e canções afro-americanas (canções dos negros americanos) 27 de dezembro – “Chegou o Natal”: músicas tradicionais e a “Missa Brevis-Pastoral” de Mozart

