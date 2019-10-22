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Música

Concertos na Vila volta a ser realizado na Igreja do Rosário, na Prainha

Espaço vai sediar toda última sexta-feira do mês um espetáculo de música erudita. Prefeitura de Vila Velha divulgou o calendário até o fim de 2020

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 12:18

Publicado em 

22 out 2019 às 12:18
Igreja do Rosário, localizada na Prainha, em Vila Velha Crédito: Fabricio Lima/PMVV
O espetáculo de música erudita “Concertos na Vila” retorna à Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, a partir desta sexta-feira (25). A Prefeitura de Vila Velha garante que o espaço receberá apresentações durante todas as últimas sextas-feiras de cada mês até o fim de 2020. 
Com entrada gratuita, os espetáculos serão apresentados sempre às 19h30.  “O Concertos na Vila é um projeto muito legal porque junta a música erudita com o patrimônio histórico e prevê apresentação de grupos e artistas, sendo um bom lazer cultural”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Alvarito Mendes.

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Nesta sexta-feira (25), o projeto traz à Igreja a ópera  “O reino de duas cabeças”, de Jaceguay Lins, apresentada pelo Coletivo das Artes. Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi e Trupe Barroca também participam da noite de reestreia.
A cantora e professora do Coletivo das Artes, Adalgisa Rosa, explicou a importância de participar deste evento. “Participar desta série de concertos tão importante para o nosso município nos torna muito felizes por poder contribuir mais ainda com essa cidade que nos acolhe e que fazemos a nossa arte”, disse.

CONCERTOS NA VILA

  • Quando: toda última sexta-feira do mês
  • Horário: 19h30
  • Onde: Igreja do Rosário - Rua Delmar Duarte – Prainha.

PROGRAMAÇÃO

  • 2019
  • 25 de outubro – “O reino de duas cabeças”, ópera de Jaceguay Lins, com o Ensemble Vocal do Coletivo das Artes; Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi; Trupe Barroca
  • 29 de novembro – “Famous spiritual e canções afro-americanas (canções dos negros americanos)
  • 27 de dezembro – “Chegou o Natal”: músicas tradicionais e a “Missa Brevis-Pastoral” de Mozart
  • 2020
  • 31 de janeiro – “Modinhas e Lundus” (canto, piano e violão)
  • 28 de fevereiro – “Hino ao amor” (canto, piano, percussão e harpa)
  • 27 de março – Orquestra de Mulheres
  • 24 de abril – “La Missa Criola” de Ariel Ramirez com o Coletivo das Artes e grupo América4
  • 29 de maio – Coro Luther King
  • 26 de junho – “Magnificat” em ré maior, BWV 243 de Bach, com o Coro Vox Victoria
  • 31 de julho – Espetáculo “Algazarra entre Amigos”
  • 28 de agosto – “Villa Lobos: Impressões seresteiras”, dois ciclos temáticos do compositor, com a pianista Sônia Rubinsky
  • 25 de setembro – “Melodie e Chanson Francaises: L’amour, toujours I’amour”, com o pianista francês Theo DeGardin e a soprano Rosiane Queiroz
  • 30 de outubro – musical infantil reunindo o Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi, o Corallito e o Algazarra Coral
  • 27 de novembro – música de câmera com repertório de Franz Schubert, Debussy e Francisco Mignone, executada pelo Quarteto de Sopros e Piano
  • 18 de dezembro – “Missa sertaneja” de Luciano Araújo

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